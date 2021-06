Gigi D’Alessio pizzicato dai fan insieme a Denise Esposito. Lei 28enne napoletana sarebbe secondo i rumors la donna che ha rubato il cuore del cantante, i due infatti starebbero insieme da circa un anno. Al momento però, sullo stato della loro relazione non ci sarebbero né conferme né smentite ma sembrerebbe proprio che il cantante abbia ritrovato la sua serenità in amore.

Gigi D’Alessio beccato insieme alla nuova fiamma

Gigi D’Alessio è stato ripreso mano nella mano insieme alla sua nuova fiamma, Denise Esposito. A pizzicare la coppia sarebbe stato un fan che li ha visti camminare insieme mano nella mano a Roma dopo un evento.

Nel video, pubblicato da un fan su Tik Tok, si vede Gigi D’Alessio camminare con la donna scortato dalle guardie del corpo e circondato dai fan, che lo hanno seguito fino alla macchina.

Nonostante il cantante abbia fatto di tutto per nascondersi ma invano, una volta arrivato alla macchina avrebbe poi fatto cenno ai fan di fare silenzio col dito, dicendo: “Zitti Zitti“, per poi andare via.

Tutti gli indizi sulla presunta relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito la relazione andrebbe avanti da un po’. Il primo a parlarne era stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, lo scorso marzo in un articolo pubblicato per la rubrica Alta Portineria di Libero.

Era stato proprio Alessi a ripercorrere le vicende della coppia, insieme (pare) dalla scorsa estate.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sarebbero conosciuti a Capri ad un evento al quale lei aveva partecipato in quanto sua fan. Da quel momento i due avrebbero iniziato a frequentarsi e si sarebbero innamorati. La coppia avrebbe fatto di tutto per tenere il più nascosto possibile ma, stando a diverse indiscrezioni riprese da più testate giornalistiche come Il Corriere, i due vivrebbero insieme facendo però la spola tra Roma e Napoli.

Approfondisci:

Anna Tatangelo rivela “per tanti anni sono stata zitta”: la rinuncia per Gigi D’Alessio e il nuovo amore

Anna Tatangelo a Domenica In, le inattese parole su Gigi D’Alessio dopo la rottura: “Con lui sono cresciuta”