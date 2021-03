Dopo mesi di rumours e voci su una presunta nuova fiamma per Gigi D’Alessio, arrivano le conferme da parte dal cantante napoletano. Dopo la rottura con la ex compagna Anna Tatangelo, si apre un nuovo capitolo per Gigi. Stavolta a rubare il cuore dell’artista sarebbe stata Denise Esposito: una fan napoletana di 24 anni in meno.

Scopriamo chi è e come si sono conosciuti.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: come si sono conosciuti

La loro storia suona un po’ come una favola per i tanti fan che vorrebbero avere la stessa fortuna di Denise: conoscere la celebrità dei sogni e fidanzarsi. Ebbene sì, perché il loro amore sembra sbocciato un po’ per caso a luglio, durante le vacanze estive.

Sia Gigi D’Alessio che Denise Esposito si trovavano in visita nella bellissima isola di Capri e, fortuna vuole, che si siano incontrati e piaciuti.

In realtà, l’evoluzione della storia non sarebbe stata ancora ben spiegata da quella che sembra essere a tutti gli effetti una coppia. Dunque non si sa ancora se abbiano subito iniziato ad uscire insieme oppure se abbiano aspettato prima un po’ di tempo. Ma ora la relazione sembra veramente seria e la coppia starebbe già convivendo a Napoli secondo i rumors.

Chi è Denise Esposito?

Grande fan del cantante, Denise Esposito ha rubato il cuore di Gigi D’Alessio ed è la principale protagonista dei gossip del momento ma non ci sono tante le informazioni ricavate sul suo conto. Quello che si sa di lei è che ha 24 anni in meno del cantante di 54 anni.

Classe 1992, la giovane Denise avrebbe attualmente 28 anni ed è nata a Napoli il 19 novembre, sotto il segno dello scorpione. Di lavoro farebbe l’avvocato, ama viaggiare ed è molto legata alla sua famiglia e in particolare a suo fratello Manuel, con cui condivide due bellissimi occhi blu.

Bella e sorridente, su Instagram è tanto apprezzata dai fan dello stesso Gigi che la riempiono di commenti positivi e complimenti.

Nonostante sia parecchio attiva sui social, è molto riservata sulla vita privata e non le piace essere al centro dei pettegolezzi.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: un capitolo chiuso

Dopo anni di tira e molla Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ufficializzato la fine della relazione. È il 3 marzo 2020 quando annunciano la rottura tramite un messaggio social. Dopo il figlio Andrea (nato nel 2010) e 14 anni di fidanzamento la coppia si è lasciata definitivamente ma è rimasta in rapporti pacifici per il bene del piccolo Andrea.

Un nuovo amore per entrambi

Come abbiamo detto, Gigi D’Alessio sembra aver trovato l’amore giusto con la nuova compagna Denise Esposito. Ma anche per Anna Tatangelo girerebbero le voci di un presunto flirt con l’amico e collega Livio Cori, di 31 anni, 3 in meno rispetto alla cantante. In realtà, ancora nulla è stato confermato e dovremo aspettare fonti più certe per ufficializzare la cosa.