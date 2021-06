Dopo la conclusione delle turbolente storie d’amore con Katarina Raniakova e Mila Suarez, Alex Belli ha fatto recentemente parlare di se per le nozze programmate con Delia Duran. Tutto sull’ex concorrente di Temptation Island che ha conquistato il cuore della modella venezuelana.

Alex Belli, biografia e formazione artistica

Alex Belli è nato come primo di quattro fratelli a Parma il 22 dicembre 1982, e quest’anno compirà 39 anni. Data l’attività della famiglia da sempre legata all’allevamento di cavalli, sin da piccolo ha coltivato la passione per l’allevamento di Quarter Horse e purosangue Arabi con il metodo doma dolce “flash back” insegnatoli dal padre.

Con il passare degli anni Alex Belli si è poi avvicinato al mondo della musica, riuscendo ad ottenere (oltre alla maturità tecnica di geometra) un diploma in composizione musicale, canto e pianoforte. Il tutto specializzandosi in musica rock, pop e contemporanea e applicandosi con vari strumenti tra cui batteria, chitarra acustica e basso.

Grazie a questa passione artistica musicale, riesce ad ottenere un primo lavoro da speaker radiofonico, per una radio regionale, prima del trasferimento a Milano.

Alex Belli, la carriera come modello

Giunto a Milano Alex Belli, dopo l’incontro con un booker di fashion, inizia a lavorare come modello.

Nel 2005 debutta così nel mondo della moda, sfilando per Giorgio ed Emporio Armani alla fashionweek di Milano. Successivamente si trova a lavorare in giro per il mondo per molti altri brand di successo nelle piazze più importanti della moda come New York, Londra, Parigi e Amburgo.

Alex Belli attore, dal teatro al cinema

Non solo una formazione da musicista e modello per Alex Belli. Infatti, in seguito al diploma all’Accademia di recitazione lirica al conservatorio Arrigo Boito di Parma, e dopo anni di studi di dizione e recitazione teatrale tra Genova e Milano, nel 2007 inizia la carriera da attore interpretando uno dei ruoli da protagonista nel musical La surprise de l’amour.

Nel 2010 viene scelto per recitare in CentoVetrine interpretando Jacopo Castelli. Questo suo ruolo nella celebre soap opera di Canale 5 (dopo anni di comparse in numerosi spot pubblicitari) gli permetterà di ricevere una notorietà tale da permettergli le successive partecipazioni in altre serie tv (Sacrificio d’amore, Furore), sitcom di successo come Camera Café, diversi programmi televisivi come Ballando con le stelle e in film cinematografici del calibro di Un’insolita vendemmia, The Broken Key, Ciao Nina e Dagli occhi dell’amore.

Alex Belli, i reality e la vita privata

Alex Belli si è fatto conoscere al pubblico italiano non solo come modello e attore, ma anche nei panni di concorrente in ben due reality. Nel 2015 partecipa alla decima edizione de L’Isola dei famosi riuscendo ad arrivare fino alla semifinale, mentre nel 2019 è presente a Temptation Island VIP assieme all’attuale fidanzata Delia Duran. La coppia, dopo aver testato la solidità della relazione partecipando al programma condotto da Alessia Marcuzzi, è ormai pronta a compiere il grande passo.

L’attore e modello infatti ha fatto di recente parlare di se per le nozze programmate con la modella venezuelana conosciuta durante le riprese della serie Furore. Alex Belli dunque sembrerebbe essersi lasciato definitivamente alle spalle le turbolente storie d’amore con l’ex moglie Katarina Raniakova e Mila Suarez.