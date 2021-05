Appena una settimana fa, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto preoccupare Barbara d’Urso e tutta la produzione di Domenica Live, per essere mancati senza preavviso alla diretta nella trasmissione. Nella puntata di ieri, la coppia è tornata nel salotto di Carmelita, rassicurando lei e i fan sul motivo della misteriosa assenza e parlando di una grande novità di coppia.

Alex Belli e Delia Duran non si presentano dalla d’Urso: il giallo

La scorsa domenica Barbara d’Urso aveva dovuto far fronte a un imprevisto nella scaletta: Alex Belli e Delia Duran non si erano infatti presentati per prendere parte alla trasmissione, senza avvisi né scuse.

Il mancato preavviso dell’ex coppia di Tempation Island aveva destato forte preoccupazione nella conduttrice, che conoscendo l’uomo riteneva davvero strano questo suo atteggiamento. Poco dopo l’emersione di questo mistero, i due erano apparsi sui loro profili social, ma non avevano proferito parola sulla loro assenza dal programma.

Questa domenica, la d’Urso ha voluto provare nuovamente ad aprire le porte del suo amato salotto televisivo ad Alex e Delia, che si sono presentati con una spiegazione molto semplice.

Alex Belli e Delia Duran: l’accoglienza di Barbara d’Urso

Nel pomeriggio di ieri, Barbara d’Urso ha accolto in studio Alex Belli e Delia Duran, ricordando loro il grande spavento causato nel corso della precedente puntata.

“Ero veramente furente!-ha ammesso la donna- ma sai perché ero furente? Perché mi ero preoccupata veramente!”. Belli ha fatto sapere al pubblico che in settimana si è scusato con la conduttrice e ha spiegato che anche i loro familiari si sono allarmati alla notizia della loro “sparizione”.

La conduttrice ha quindi mostrato un video per spiegare ai telespettatori quanto successo nella precedente puntata, che ha fatto sorridere la coppia.

“Tu ridi, ma io ti giuro ero preoccupata veramente” ha continuato Barbara.

Alex Belli e Delia Duran: svelato il giallo della sparizione

Ricostruito quanto accaduto, Belli ha voluto svelare finalmente il “giallo della settimana” rivelando come in realtà si sia trattato di un comunissimo problema domestico. “Siamo tornati proprio il sabato notte, ma tardissimo” ha iniziato il ragazzo riferendosi al viaggio fatto con la fidanzata alle Maldive. “Abbiamo messo la sveglia a mezzogiorno, poi bum sonno profondo, 150 chiamate, poi accendo la televisione e c’eri te che fai ‘Ma dove sono?’ e io ‘Ahhhhh!’” ha continuato ridendo.

Delia Duran ha poi spiegato che dalle Maldive all’Italia ci sono 3 ore di fuso orario: “Eravamo tutta la notte quasi svegli e ci siamo svegliati tardi!”.

“Sono due ragazzi giovanissimi e del resto alle Maldive son successe delle cose” ha spiegato la conduttrice introducendo una notizia davvero molto importante per la coppia.

Una proposta speciale in vacanza

Chiarito il reale motivo dell’apparente “sparizione di coppia”, la d’Urso ha voluto spostare l’attenzione su una grande novità che ha come protagonisti proprio Alex Belli e Delia Duran. La conduttrice ha mostrato una video-raccolta dei loro momenti di coppia più romantici, dal momento del loro incontro ai red carpet di coppia, fino all’annuncio più importante.

Nel corso della loro vacanza alle Maldive infatti, Belli ha chiesto a Delia Duran di sposarlo inginocchiandosi di fronte a lei su una spiaggia stupenda.

A filmato concluso, la d’Urso non ha resistito e ha chiesto al suo ospite quale sia l’attuale situazione con la sua ex moglie, la modella Katarina Raniakova. “Sei divorziato?” gli ha domandato curiosa. “Siamo in procinto di far tutte le cose– ha chiarito lui- dobbiamo solamente firmare”.

Incertezze sulla data delle nozze

Sempre parlando del suo matrimonio, Alex Belli ha spiegato come attualmente non sia ancora stato possibile definire una data. “A oggi non possiamo nemmeno avere la data per il dpcm, perciò questa era una sorpresa che ho fatto a lei ed era una sorpresa di matrimonio, non sappiamo ancora la data, non sappiamo ancora quando si potranno fare la celebrazione”.

La sorpresa a Delia: l’anello sulla spiaggia

Sempre senza porre freni alla curiosità, la padrona di casa ha domandato a Delia Duran di mostrare l’anello ricevuto dal fidanzato durante la proposta. La ragazza ha mostrato contenta la mano in camera, facendo vedere un gioiello su cui era incastonata una grande pietra luminosa. “È stata una grande sorpresa davvero, non mi aspettavo assolutamente niente!” ha commentato. “Lui mi ha detto ‘Andiamo a una cena romantica’” ha ricordato la modella, spiegando come entrambi si trovavano alle Maldive per lavoro. “Lui mi dice ‘ Guarda andiamo in questo ristorante alla carta e voglio che ti vesti molto elegante’ solo io e te e io mi sono vestita elegante come sempre” ha spiegato, aggiungendo come tutto sia avvenuto nel giorno del suo compleanno. Arrivati al ristorante, lui l’aveva poi bendata, per accompagnarla sulla spiaggia in cui tutto era stato allestito.

Il momento della proposta

Organizzando tutto nei minimi dettagli, Alex Belli ha deciso di filmare il momento della proposta, mostrato dalla d’Urso nel pomeriggio di ieri. Nel video si vede come dopo essersi accomodata al tavolo, la modella ha visto sul piatto di fronte a sé un cofanetto rosso, che l’ha fatta immediatamente sorridere. Il fidanzato ha quindi preso la scatolina e si è inginocchiato al suo fianco, domandandole “Mi vuoi sposare?” e ricevendo un immediato ed emozionato “Sì” in risposta. “Sembra una scena di un film- ha commentato la ragazza- è un sogno che qualsiasi donna vorrebbe”.

I desideri sul matrimonio

Pur non conoscendo ancora i dettagli della cerimonia, Alex e Delia hanno spiegato di aver ben chiari alcuni elementi imprescindibili per il lieto evento. Mentre lui ha parlato dell’intenzione di “farlo con pochi intimi”, lei ha espresso la volontà di celebrare un “matrimonio spirituale”. “Noi ci siamo già sposati per il comune– ha rivelato parlando dei precedenti matrimoni- invece io vorrei sposarmi per la Chiesa, perché siamo tutti e due cristiani”.