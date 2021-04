Un piccolo “giallo” si è consumato nella puntata di ieri di Domenica Live: Barbara d’Urso, preoccupata, ha annunciato l’improvvisa assenza di Alex Belli, atteso in studio durante il blocco dedicato ad Akash Kumar e alla querelle sul colore dei suoi occhi. “Siamo seriamente preoccupati“, ha dichiarato la conduttrice, sottolineando che l’attore e la sua compagna, Delia Duran, non avrebbero risposto neppure al telefono. Sui social, però, la coppia si è fatta viva con alcune Instagram Stories.

Barbara d’Urso preoccupata: “Alex Belli è sparito“

L’allarme della conduttrice sulla misteriosa assenza di Alex Belli a Domenica Live non è passato inosservato, e le parole della padrona di casa hanno acceso i riflettori su un piccolo giallo.

Barbara d’Urso ha annunciato l’accaduto al suo pubblico durante l’apertura del blocco televisivo dedicato al modello Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola dei Famosi al centro di un caso legato al colore dei suoi occhi (per alcuni frutto di un ritocco).

“Doveva essere qui oggi – ha dichiarato la conduttrice sull’attore – solamente che, da questa mattina, non risponde al telefono. È sparito, sia lui che la sua fidanzata. Siccome Alex è uno molto serio, siamo veramente preoccupati, non sto scherzando, lo stiamo cercando“.

Alex Belli e Delia Duran: che fine ha fatto la coppia?

L’interrogativo, che dopo l’annuncio di Barbara d’Urso ha inondato il web, sembra risolto dopo poche ore. Almeno in parte, perché la risposta su dove si trovino Alex Belli e Delia Duran è arrivata qualche ora fa via Instagram Stories, sul profilo di entrambi, anche se non c’è alcun riferimento all’assenza dalla trasmissione di Barbara d’Urso.

“È arrivata Bella“, si legge nella didascalia che incornicia i video condivisi dalla coppia, in cui si vede l’attore portare un regalo di compleanno alla sua dolce metà.

All’interno del “pacco”, una splendida cucciola di nome Bella, appunto. Una sorpresa graditissima da Delia Duran, che si è mostrata visibilmente emozionata per la piccola nuova arrivata.

Instagram Stories di Alex Belli e Delia Duran

Approfondisci:

Alex Belli e Delia Duran: dopo Temptation Island amore a gonfie vele

Barbara d’Urso rivela: “Soffrivo come un cane”