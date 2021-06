L’estate al Principato di Monaco è iniziata in maniera diversa dal solito. La principessa Charlene manca ormai da tempo da palazzo e in molti si stanno domandando cosa stia succedendo nella famiglia reale. L’ex nuotatrice ha trascorso l’ultimo periodo in Sudafrica, lontana dai figli e dal marito Alberto e pare proprio che non riuscirà a tornare a casa in tempo per festeggiare con lui il loro decimo anniversario di matrimonio. Dopo settimane di misteri e supposizioni, sua altezza reale rompe il silenzio e rivela cosa sta succedendo.

Charlene di Monaco assente dal Principato: il comunicato ufficiale

I sudditi del Principato di Monaco sono da qualche tempo inquieti per via di alcune vicende interne alla famiglia reale.

La Principessa Charlene di Monaco manca da casa da quasi due mesi, per via di un viaggio di Sudafrica che si sta rivelando più lungo del previsto. Considerato il lungo periodo trascorso lontano dal marito Alberto e dai figli, in molto hanno iniziato a pensare a una possibile crisi coniugale. Il Principato ha cercato di far luce sulla situazione, condividendo notizie sull’ex nuotatrice attraverso un comunicato ufficiale.

A quanto pare, la principessa sarebbe stata colpita da una grave infezione a orecchio, naso e gola e avrebbe quindi dovuto affrontare due operazioni.

Il suo team medico le avrebbe poi suggerito di non viaggiare, per sottoporsi nuovamente a un intervento e per non interferire con la delicatezza del recupero post-operatorio. Per via dello spiacevole imprevisto, Charlene non riuscirà a raggiungere Alberto per celebrare con lui i 10 anni dalle loro nozze, avvenute il 1° luglio 2011.

Charlene di Monaco rompe il silenzio: “Mi intristice”

Negli ultimi giorni, la Principessa Charlene ha deciso di affidate alla rivista People un comunicato per far chiarezza su quanto sta succedendo.

Confermando la versione di palazzo reale, la moglie di Alberto di Monaco, ha parlato delle complicanze successive alla prima operazione resa necessaria dall’infezione. “Alberto e io non avevamo altra scelta se non quella di seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato davvero difficile. Lui è stato il più importante supporto per me” ha osservato Charlene.

“Le mie conversazioni quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a mantenere alto l’umore, ma mi manca molto la loro presenza” ha poi ammesso dispiaciuta la principessa. “Sono stata fortunata ad averli in visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli.

Non vedo l’ora di essere di nuovo insieme a loro” ha aggiunto dolcemente pensando alla famiglia e al loro speciale incontro avvenuto poche settimane fa proprio nel Paese in cui si trova attualmente.

Charlene di Monaco e la speciale dedica al marito Alberto

Negli ultimi giorni, sul profilo Instagram della Principessa Charlene di Monaco è apparso un filmato contenente i momenti più significativi della sua storia d’amore con il principe Alberto: dal loro primo incontro al matrimonio, passando per la nascita dei figli. A quanto pare il video è una sorta di “trailer” che anticipa altri contenuti.

Come fa sapere People infatti, il 1° luglio verrà pubblicata una serie di filmati, per un totale di 10, in onore degli anni trascorsi dal matrimonio fra Alberto e Charlene. “Buon anniversario Alberto– la dedica della principessa per il marito- grazie per avermi benedetta con i nostri bellissimi bambini”.

La serie di brevi “film” di coppia sarebbe stata fortemente voluta da Charlene, la quale avrebbe scelto di raccogliere alcuni video di famiglia per raccontare al mondo la loro storia. Un gesto di grande affetto, che potrebbe mettere a tacere una volta per tutte i rumors sulla fine della suo matrimonio con il principe Alberto.