Incidente stradale lungo l’A14, dove risultano coinvolti diversi mezzi pesanti ed è scoppiato un incendio a seguito dell’impatto tra più veicoli. Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati per domare le fiamme nel tratto tra San Benedetto e Grottammare. Un primo bilancio parla di 2 morti accertati.

Incidente stradale in A14, fiamme e morti

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco impegnati sul posto, un vasto incendio si è sviluppato a seguito del gravissimo incidente stradale sull’autostrada A14, al km 303 in direzione Nord. 2 le vittime accertate nell’impatto avvenuto lungo il tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare.

Le fiamme sarebbero scaturite da uno dei 3 mezzi pesanti coinvolti, scontratisi in coda ad un cantiere segnalato. Il tratto in direzione Ancona, verso Nord, sarebbe stato temporaneamente chiuso. Ci sarebbe anche un ferito in gravi condizioni.

Incidente stradale in A14, Vigili del fuoco sul posto per l’incendio

Secondo quanto emerso sul drammatico incidente in A14, nel tratto chiuso a causa dell’accaduto il traffico sarebbe bloccato e si registrerebbero circa 3 km di coda. Agli automobilisti diretti verso Ancona, riporta Ansa, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

In corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto unitamente ai soccorsi sanitari, alla polizia stradale e al personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Incidente stradale con successivo #incendio alle ore 12:25 tra tre mezzi pesanti sull’autostrada #A14, al km 303 in dir. Nord: due vittime accertate. Intervento dei #vigilidelfuoco in corso [16:15 #28giugno] pic.twitter.com/eINP4N2Iep — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 28, 2021

Pochi giorni fa un altro gravissimo incidente si è verificato lungo l’autostrada A1, tra Piacenza sud e Fiorenzuola. Due camion e un automobile sono rimasti coinvolti in un impatto che ha causato morti e feriti.