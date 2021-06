Un atteso ritorno è stato annunciato attraverso la pubblicazione della programmazione ufficiale per la stagione 2021/2022 di casa Rai. Si tratta di L’amica geniale che nel prossimo anno svelerà ai suoi fan la terza attesa stagione.

Il 22 giugno 2022 ha rappresentato una giornata molto interessante per tutti gli amanti della televisione ed in particolare della Rai, che attendevano da tempo le ufficialità sui palinsesti 2021/2022. Il comunicato ufficiale della televisione pubblica non ha certo deluso ed anzi ha fornito delle succose anticipazioni ai suoi telespettatori.

L’amica geniale 3: si riparte nel 2022

Le novità più importanti presentate in palinsesto riguardavano senza dubbio l’arrivo di tante amate fiction ed i cultori del genere non sono rimasti di certo insoddisfatti.

Tra i tanti titoli che formano l’offerta della Rai però ce n’è uno che era tanto atteso dagli amanti delle sue vicende che erano impazienti di scoprire come continueranno.

Si parla de L’amica geniale, amatissima serie tv che presto svelerà la sua terza ai tanti fan. Leggendo il palinsesto della Rai infatti si è scoperto che la nuova stagione della fiction sarà trasmessa sul canale di Rai1 a partire dal 2022 con i nuovi 8 episodi per 4 imperdibili serate evento.

L’amica geniale 3: di cosa parlerà

Ma di cosa parlerà la terza stagione? Alle domande dei fan è venuta in soccorso la stessa Rai che ha anticipato la trama della serie coprodotta con HBO e tratta dal libro di Elena Ferrante dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta. Rivedremo dunque Elena e Lila ormai diventate delle donne negli anni ’70 e vivere quel futuro migliore che hanno cercato di costruirsi. Elena è ormai diventata una donna di successo grazie al suo primo romanzo che, scritto dopo l’aver studiato alla Normale di Pisa, le ha permesso di lasciare il rione e cambiare vita per approdare in un nuovo mondo più colto e benestante.

Lila invece sembrerà avere una vita più dura dopo aver archiviato la storia con il padre di suo figlio ed essersi ritrovata da sola a dover affrontare tutte le difficoltà della vita con una nuova tempra. Ora lavora in condizioni durissime come operaia nel posto in cui è cresciuta.