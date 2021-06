In vista di settembre 2021 la Rai ha tirato su il sipario sul suo palinsesto, svelando l’offerta per la stagione 2021/2022. L’attenzione degli spettatori sarà sicuramente caduta sull’ampia offerta di fiction messa a loro disposizione. Ce ne sarà veramente per tutti i gusti tra arrivi nuovi di zecca e la continuazione delle serie più amate dagli italiani. Le novità in arrivo a partire da settembre.

Tutte le fiction in arrivo da settembre

Da sempre la Rai ha avuto un occhio di riguardo particolare per le fiction, dato che ormai sono diventate un cavallo di battaglia della televisione di Viale Mazzini.

Nel corso degli anni l’offerta di fiction è sempre stata varia e ricchissima ed è stata capace di conquistare anche i palati più fini. La tv di Stato non ha certo perso l’occasione per la prossima stagione ed ha inserito tante fiction nel suo palinsesto anche in vista della stagione 2021/2022.

Partiamo da Rai1 che sarà il canale con l’offerta più ampia. Le novità sono rappresentate da Un professore, dove Alessandro Gassman sarà il protagonista del racconto; Non mi lasciare che vede Vittoria Puccini tornare su Rai1 con 4 puntate dopo il successo de La fuggitiva, e Fino all’ultimo battito con Bianca Guaccero per la regia di Cinzia TH Torrini che delle fiction ha fatto il suo marchio di fabbrica.

Un’altra interessante novità sarà rappresentata dalla miniserie dedicata alla scomparsa Carla Fracci, che interpretata da Alessandra Mastronardi sarà ricordata in Carla.

Ritorna anche Doc 2

Sulla rete ammiraglia si vedranno anche i ritorno di Don Matteo, Doc-Nelle tue mani con la seconda stagione con Luca Argentero ed anche quello de I bastardi di Pizzofalcone che torna con la terza stagione. Infine un attesissimo ritorno sarà rappresentato da L’amica geniale che per la gioia dei telespettatori continuerà a raccontare le sue vicende.

Anche Rai2 però non vorrà essere da meno e per la sua offerto ha pensato ad un target differente dato che ha mirato il suo sguardo ad un pubblico un po’ più giovane. Riuscirà a colpire gli spettatori? Ci proverà sicuramente con il ritorno de L’ispettore Coliandro ed anche con quello di Volevo fare la Rockstar, con Valentina Bellè a fare da protagonista. Altri due attesi ritorni vedranno protagonisti Mare Fuori ed Il cacciatore.