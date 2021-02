Nuovo impegno televisivo in vista per Alessandra Mastronardi. La popolare attrice napoletana, fresca del grande successo de L’Allieva, dovrà questa volta interpretare un grande personaggio dello spettacolo e della cultura italiana: Carla Fracci. La vita della celebre étoile italiana sarà raccontata in Carla, il nuovo film per la tv di Rai 1, di cui Alessandra Mastronardi sarà la protagonista.

Carla, il film di Rai 1: di cosa parla

Alessandra Mastronardi è stata scelta per interpretare la celebre étoile per il film tv in 2 puntate che andrà in onda su Rai 1 in autunno.

Una data certa ancora non c’è, ma le riprese sono già iniziate a metà gennaio e termineranno a fine febbraio. Insieme alla Mastronardi ci sarà anche Stefano Rossi Giordani, attore trentino visto in Questo Nostro Amore 80, Rocco Schiavone e Il Paradiso delle Signore.

Il film, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, è ispirato all’autobiografia di Carla Fracci, Passo dopo passo – La mia storia. Al centro della storia ci sarà il racconto di vita della giovane Carla Fracci, dalla sua infanzia nel dopoguerra fino all’approdo al Teatro alla Scala di Milano, dove verranno anche girate alcune scene per il film.

Chi è Carla Fracci: l’étoile italiana famosa in tutto il mondo

Nata a Milano nell’agosto del 1936, Carla Fracci è universalmente riconosciuta come una delle più grandi ballerine di tutto il ‘900, e nel 1981 il New York Times la definì “prima ballerina assoluta”. Figlia di un tranviere, a 10 anni iniziò a studiare ballo al Teatro alla Scala, e a 22 anni divenne prima ballerina. Fra gli anni ‘60 e ‘70 divenne poi famosa in tutto il mondo esibendosi nei più importanti teatri del mondo e con i corpi di ballo più prestigiosi.

Carla Fracci, ancora impegnata alla Scala di Milano come insegnante, è poi tornata al centro dell’attenzione del grande pubblico con l’imitazione di Virginia Raffaele a Sanremo nel 2016, in un video che ebbe tantissimo successo sui social. In una recente intervista a Verissimo la Fracci ha raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia e come ha conosciuto il marito, Giuseppe Menegatti, con cui è sposata dal 1964 e da cui ha avuto anche un figlio.

L’allieva 4 con Alessandra Mastronardi: si farà?

Il nuovo impegno di Alessandra Mastronardi lascia comunque tutti i dubbi sul futuro de L’Allieva. In attesa di comunicazioni ufficiali dai produttori della serie, che pare vorrebbero andare avanti almeno con un’altra stagione, c’è stato il rifiuto di Lino Guanciale. L’attore abruzzese, ora protagonista de Il Commissario Ricciardi, non vuole impegnarsi nella lunga serialità, e non sembra intenzionato a cambiare idea. Alessandra Mastronardi aveva pensato in un primo momento di continuare, poi si sarebbe allineata sulle posizioni del collega.

