Amatissimi dal pubblico e pronti a tornare sul piccolo schermo nella terza stagione de L’Allieva, in partenza da questa sera. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, protagonisti della fiction, sono ospiti di Mara Venier a Domenica In. I due attori raccontano il feeling che hanno instaurato sul set: “Abbiamo fatto squadra“.

Il ritorno de L’Allieva

Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo de L’Allieva, giunta alla sua terza, attesissima edizione. La fiction targata Rai torna questa sera sul primo canale della Tv di Stato con nuovi episodi, nuove avventure, nuovi colpi di scena e tante, tantissime sorprese.

Nello studio di Mara Venier, i due attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si dicono emozionati per il ritorno della serie tv e, a Domenica In, raccontano le loro impressioni a riguardo. L’attrice rivela come abbia conosciuto il collega: “Ci siamo incontrati al provino per L’Allieva. Io conoscevo Lino perché Elena Sofia Ricci aveva lavorato con lui e mi parlava solo di lui. Avevo già l’idea che sarebbe stato molto bello lavorare insieme. Poi con il provino ho scoperto che è non solo un essere umano meraviglioso ma anche un collega meraviglioso“.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: il feeling sul set

Lino Guanciale conferma quanto espresso dalla collega, rivelando di aver trovato sul set il giusto feeling: “C’era l’alchimia giusta per affrontare un lavoro simile. Poi Alessandra ha una capacità di mettere a proprio agio chiunque. Litigato mai, ma tanto poi c’erano le litigate nella serie“. Sulla nuova stagione de L’Allieva, in partenza questa sera, non offrono grandi anticipazioni. La Mastronardi rivela: “Ci sono tanti punti interrogativi. Qualsiasi cosa nel rispetto del pubblico e dei personaggi“.

Ma il feeling tra i due è evidente anche nello studio di Mara Venier, come testimoniamo le parole di Guanciale: “Tanta parte di questo successo si deve a lei, è un’attrice indefessa. Abbiamo fatto squadra“. Il lavoro sul set è sempre frenetico e, specialmente in questo periodo, i tempi si sono allungati: “Lavoriamo 6 mesi, il lock-down l’ha fatto diventare un anno“.

Un successo inaspettato

Alla domanda di Mara Venier sul successo, più o meno aspettato, dei due attori e della loro scintillante carriera, l’attrice rivela: “A me sembra un miracolo, sta andando bene“.

Anche Guanciale si dice sorpreso del suo grande successo e di come sta proseguendo il suo percorso lavorativo: “Io non me l’aspettavo assolutamente, ho un percorso diverso da quello di Alessandra. Lei è un animale da set, ha professionalità. Parlando di me non me l’aspettavo, anche perché ho fatto l’Accademia La tv la temevo un po’, mi sembrava troppo frenetica per i miei ritmi, temevo di non essere all’altezza. Ma l’amore per il teatro c’è sempre. Tornerò a teatro, sono prove tecniche e poi da qui a un anno qualche recupero sono riuscito a farlo con spettacoli all’aperto.

Spero si moltiplichino e si torni a qualcosa di simile alla normalità“.

