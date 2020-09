Alessandra Mastronardi è stata ospite di Domenica In e, chiaccherando con Mara Venier, ha avuto l’occasione di raccontare alcuni dettagli intimi della sua storia d’amore con Ross McCall, suo fidanzato da circa due anni.

Ross Mc Call, attore di fama internazionale, è da anni il compagno ed il convivente di Alessandra Mastronardi. La loro è una storia nata in modo particolare: “Ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”, ha spiegato l’attrice. I due si erano incontrati una prima volta ad una cena, e poi hanno potuto parlarsi solo a distanza per un primo periodo, instaurando quindi una relazione “telematica”.

Alessandra Mastronardi ed il desiderio di avere figli

I due ora vivono insieme ed hanno trascorso il lockdown insieme. Tempo fa, quando era ancora fidanzata con Liam McMahon, aveva raccontato a Nuovo Tv di essere pronta a mettere su famiglia: “Non nascondo di desiderare un figlio, il mio orologio biologico ha iniziato a ticchettare già dieci anni fa. Attendo che il mio sogno si realizzi presto”.

L’inizio della storia con Ross McCall

Con McMahon l’amore era finito dopo 7 anni ed era arrivato, poco dopo, McCall.

I due sono stati paparazzati per la prima volta a Fregene, sulla spiaggia, mentre si godevano un pomeriggio romantico.

A margine dell’intervista a Domenica In la Mastronardi non ha mancato di fare i complimenti a Lino Guanciale, suo collega che era in studio con lei, ricordando che da poco Guanciale ha sposato la sua compagna: “È diventato pure più bello quando si è sposato!”

Chi è Ross McCall

Ross McCall è un attore scozzese: ha 44 anni ed è stato protagonista di diverse serie di successo come White Collar, Crash, Luther e Band of Brothers.

Prima di essere il fidanzato di Alessandra Mastronardi è stato per anni insieme a Jennifer Love Hewitt, protagonista di Ghost Whisperer.

