A pochi giorni dalla partenza della terza stagione di Rocco Schiavone, l’attore Marco Giallini ha le idee ben chiare su cosa vorrebbe fare per il futuro della serie.

Avanti con la quarta stagione

Nel corso di un’intervista per Blogo, l’attore romano, che solo l’altro giorno aveva sbottato per le continue domande sulla moglie, ha confessato la voglia di andare avanti con la serie. A precisa domanda, Giallini ha risposto: “Io certo che continuo, Rocco Schiavone ormai sono io. A ‘voja a pensa a qualcun altro”.

C’è stato spazio anche per un approfondimento sul personaggio, apparso forse ancora più involuto a qualche spettatore e critico.

Marco Giallini ha risposto che Rocco Schiavone “segue il corso della vita, è malinconico e non tocca mai picchi di estrema felicità”. La malinconia è dovuta anche al trasferimento per motivi disciplinari in Valle d’Aoste, dove tra febbre e plaid cerca di ritrovare la serenità perduta.

Marco Giallini e la televisione

Blogo ha anche domandato a Giallini se abbia mai pensato di fare televisione in un ruolo diverso, in un programma, come per esempio sta facendo adesso Rocco Papaleo. “Non fa per me – ha dichiarato – Parlo per me, non per gli attori, perché ci sono stati anche fior di attori come Vittorio Gassmann o Enrico Montesano che hanno fatto anche programmi televisivi di successo o di qualità, più o meno”.



L’anno scorso, Claudio Baglioni gli aveva anche proposto la conduzione del DopoFestival, ma l’attore ha rifiutato proprio per questo motivo. Tuttavia, non chiude la porta: “Non dico mai, perché altrimenti poi potrei rimangiarmi le parole. In linea di massima, non è il mio.”

L’aneddoto su Luca Zingaretti

A proposito del fatto che il personaggio Rocco Schiavone è ormai identificato come Marco Giallini, lo stesso attore ha raccontato un aneddoto riguardante la moglie, grande lettrice dei romanzi di Camilleri.

“Lei leggeva e immaginava la faccia di Giancarlo Giannini”. La scelta ovviamente poi è stata Luca Zingaretti, che, come ha raccontato Marco Giallini, ha saputo la notizia proprio quando era insieme a lui, durante un pranzo a Venzone (Udine).

Immagine: Rai Play