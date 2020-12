Lino Guanciale, classe 1979, è un volto noto della tv italiana, diventato famoso in particolare per essere uno dei protagonisti della serie L’Allieva, in onda su Rai 1. L’attore pur essendo molto riservato, ama coinvolgere i suoi fan in alcuni aspetti della sua vita privata attraverso Instagram. Lo scorso luglio ha pubblicato una foto del suo matrimonio con Antonella Liuzzi, e pare che ora sia pronto a mettere su famiglia.

Carriera dell’attore protagonista della serie L’Allieva

Lino Guanciale è un attore abruzzese, e ha un fratello più piccolo di nome Giorgio di cui ha parlato in un’intervista nel programma di Caterina Balivo Vieni da me nel 2018: Il fratello lavora come psicologo in ambito scolastico, un settore completamente diverso da quello scelto da Lino Guanciale incentrato sulla recitazione.

“Mio fratello si è sposato due anni fa, dopo una lunga conoscenza con Francesca. Hanno un rapporto bellissimo. Sono diventato zio di un bellissimo bambino che si chiama Paolo Clelio. Purtroppo riesco a vederli poco a causa del mio lavoro“, aveva raccontato anni fa.

Lino nei primi anni della sua carriera si è occupato soprattutto di teatro lavorando con alcuni dei più grandi attori del settore, tra cui Franco Branciaroli, Luca Ronconi e Michele Placido.

Dopo il teatro l’attore debutta nel mondo del cinema: Io, Don Giovanni di Carlos Saura e Il mio domani di Marina Spada, sono solo alcuni.

Finalmente arriva anche la televisione dove lavora in molte serie tv tra cui quella che lo vede protagonista insieme ad Alessandra Mastronardi: L’Allieva, la serie di grande successo di Rai1.

Il matrimonio di Lino Guanciale

Lino Guanciale, a luglio 2020, è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, insegnante alla Bocconi di School of Management.

I due hanno celebrato il loro matrimonio a Roma dove vive attualmente l’attore, in assoluta intimità annunciando il lieto evento con un post su Instagram che li mostrava sorridenti e abbracciati. L’attore ama utilizzare infatti i social ma è stato vittima di stalking dopo aver pubblicato lo scorso anno una foto che lo ritraeva in compagnia della fidanzata Antonella Liuzzi. Dopo quanto successo Lino Guanciale ha pubblicato un messaggio per invitare chiunque subisca bullismo in rete a confidarsi e a cercare aiuto. “Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione prossima allo stalking“, rivelava l’attore.

“Io, ovviamente, ho le spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il mio pensiero va a chi invece queste possibilità non le ha. Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo, la persecuzione sui social da parte di persone. Quelli che si possono difendere di meno sono costretti a vedere sacrificata la propria libertà“.

L’attore ha avuto in passato un’altra storia nota al pubblico, si tratta della relazione con Antonietta Bello, sua ex collega, durata alcuni anni.

Il desiderio di creare una famiglia

Lino Guanciale, altezza di 180 cm, è un uomo sportivo e da ragazzo ha giocato per molti anni a rugby.

L’attore ha recentemente svelato il desiderio di voler creare una famiglia. “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza“, ha detto in un’intervista a Visto, “Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia”.

