Lino Guanciale è ormai diventato un volto ben noto e, soprattutto, amato della televisione italiana. Adesso impegnato con la serie tv L’allieva, l’attore ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la sua famiglia. Eppure forse non tutti sanno che ha un fratello minore, Giorgio e di quanto siano legati.

Chi è Giorgio Guanciale?

Giorgio Guanciale, a differenza del fratello maggiore, non fa l’attore. Lavora come psicologo in ambito scolastico e di realtà ne ha viste moltissime grazie proprio alla sua professione. Nato nel 1981, quando è venuto il momento di sposarsi (nell’estate 2016) non ha esitato due volte a chiedere a Lino di fargli da testimone.

Rendendolo poi, poco dopo, anche zio.

In realtà le poche cose che si sanno a proposito le dobbiamo tutte ad un’intervista dell’attore fatta a Vieni da me da Caterina Balivo nel 2018.

Durante il programma, infatti, la presentatrice ha mostrato un video di Giorgio che raccontava l’infanzia dei due fratelli. Il rapporto era sì litigioso (come d’altronde ogni rapporto fraterno), ma anche pieno di voglia di fare pace.

Due fratelli molto diversi

Lino Guanciale non nasconde quanto i due abbiano caratteri differenti.

Il fratello minore era nientemeno che il tipico “combina guai” di famiglia, mentre lui quello un po’ più serio e tranquillo.

Nonostante ciò non mancano le passioni comuni, prima fra tutte il rugby, sport molto amato da entrambi. Altra cosa in comune è l’amore per la famiglia, infatti anche l’attore, dopo il suo matrimonio segreto, non nasconde il fatto di voler provare ad avere figli con la sua Antonella.

Un rapporto stretto e affettuoso

Pur avendo le loro diversità, soprattutto a livello lavorativo e caratteriale, il rapporto tra i due fratelli è davvero speciale.

Lino Guanciale non fa assolutamente segreto dell’importanza che ha Giorgio per lui. E ci svela che, anche se non parlano ogni giorno per via dei rispettivi impegni, sa di avere in lui un appoggio solido e sicuro.

Non possiamo sapere se l’attore ci rivelerà nuovi dettagli sulla famiglia, per adesso è bello vederlo impegnato tra vita privata e lavoro, soprattutto grazie all’arrivo de L’allieva 3 in televisione.

