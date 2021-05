La morte di Carla Fracci sta colpendo duramente tutto il Paese. La grandissima ballerina è morta all’età di 84 anni dopo quella che sembra essere stata una lunga battaglia contro un tumore. In tantissimi ora, tra fan, amici e colleghi, la stanno ricordando sui social.

Morte Carla Fracci: le parole di Alba Parietti

Con la morte di Carla Fracci devono fare i conti in tanti. “Ciao Carla, donna illuminata, persona prima che personaggio gentile, stella meravigliosa che ha fatto grande nel mondo con il suo straordinario talento il nostro paese. È stato un onore poterti conoscere, un privilegio vederti danzare.

Danza in paradiso per gli angeli ai quali somigli“, ha scritto Alba Parietti sui social.

Anche la showgirl e ballerina Rossella Brescia ha condiviso su Twitter la sua prima reazione alla notizia della morte della Fracci: “Noooooo! Che dolore“, ha scritto su Twitter.

Lorella Cuccarini e molti altri: il messaggio per Carla Fracci

“Eternamente principessa. A rivederci“, scrive Lorella Cuccarini su Twitter unendosi anche lei al ricordo di tantissimi sui social. Giorgio Panariello scrive: “Una piuma si abbandona ad un sospiro di vento“.

“Una donna forte e determinata. Non era nata in una famiglia ricca, per arrivare al successo ha sempre lavorato sodo “come un’operaia”.

Oltre che leggenda della danza è simbolo di un essere al femminile oltre i luoghi comuni“, scrive anche Lino Guanciale.

Anche il ministro Dario Franceschini ha condiviso sui social qualche parola: “La più grande. Divina ed eterna. Piena di amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne. L’Italia della cultura ti sarà grata per sempre, immensa Carla Fracci“.

