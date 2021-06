La quindicesima edizione dei Music Awards 2021 è pronta a sbarcare su Rai1 con 2 serate evento che premieranno i successi di tanti artisti del nostro panorama musicale. Le due serate che si terranno all’Arena di Verona, con un inframezzo pomeridiano, e approdano in prima serata il 9 e 10 settembre 2021 con la conduzione del sempre presente Carlo Conti e quella di Vanessa Incontrada.

Music Awards 2021: due serate per premiare il meglio della musica italiana

Dopo la strana edizione dello scorso anno, fortemente rivoluzionata dall’epidemia di Covid-19, i Music Awards 2021 sono pronti a tornare con una edizione all’insegna della rinascita e della ripresa.

Ci si metterà alle spalle l’edizione del 2020 quando in un clima surreale si riuscì comunque ad omaggiare i lavoratori del mondo dello spettacolo a suon di musica.

Le due serate evento di quest’anno si terranno in diretta dall’Arena di Verona il 9 e 10 settembre 2021, alle quali si aggiunge un pomeriggio il 12 settembre, e promettono di essere un simbolo dopo un anno e mezzo di restrizioni e rinunce. Il tutto è facilmente intuibile, perché il pezzo forte della manifestazione sarà la presenza del pubblico che potrà tornare festante a riempire gli spalti dell’Arena per l’evento musicale dell’anno.

I Music Awards 2021 saranno l’occasione per ascoltare i grandi successi di questa annata e per premiare gli artisti che hanno raccolto i maggiori riconoscimenti in questo anno a livello discografico sia per quanto riguarda gli album, con i traguardi Oro, Platino e Multiplatino, che per quanti riguarda i singoli attraverso il riconoscimento del Multiplatino.

Ad oggi non conosciamo ancora i nomi di quelli che saranno gli artisti invitati all’Arena di Verona per esibirsi e per essere premiati ma siamo sicuri che i telespettatori troveranno i loro beniamini in uno spettacolo unico ed entusiasmante.

La cosa certa delle due serate evento e del pomeriggio successivo alle premiazioni è la scelta di affidare nuovamente la conduzione a Carlo Conti e Vanessa Incontrada per le serate del 9 e 10 settembre, mentre il pomeriggio del 12 settembre vedrà alla conduzione il cantante Nek.