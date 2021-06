Non si fermano le vicende di Un posto al sole in questa calda estate con un’altra settimana in compagnia delle puntate della soap che andranno in onda a partire da lunedì 28 giugno 2021. L’appuntamento è come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli, arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la protagonista sarà Silvia, al centro di una importante decisione tra la nuova fiamma ed il marito.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 28 giugno

Silvia sta vivendo un momento di stanca con suo marito Michele tanto che Guido e Mariella cercheranno di aiutarla a fare pace. Filippo si troverà di fronte ad una operazione da affrontare che metterà in apprensione tutta la sua famiglia, che teme che qualcosa possa non andare al meglio.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 29 giugno

Continua la crisi tra Michele e Silvia, evidentemente l’aiuto di Mariella e Guido non è andato a buon fine. Filippo cerca di rassicurare tutta la sua famiglia promettendo ad Irene che non gli succederà nulla.

Intanto Marina a causa del lavoro sta trascurando tutta la sua famiglia ma la donna è comunque intenta a portare avanti i suoi affari. Barbara continua a trattare Alberto in malomodo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 30 giugno

Silvia è sempre in mezzo a due fuchi che la vedono intenta a recuperare il rapporto con il marito da una parte e con Giancarlo dall’altra, al quale non riesce proprio a rinunciare. Alberto è ormai allo stremo e cerca in tutti i modi di risolvere la sua situazione, arrivando anche a decidere di portare avanti una causa.

Intanto il piccolo Jimmy si diverte con il suo album di figurine e con Camillo si divertirà a mettere su un’avventura per trovare quelle mancanti.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 1 luglio

L’avventura di Jimmy e Camillo si imbatterà in una bimba che non li tratterà per nulla bene. Intanto Silvia è ormai arrivata al punto di dover prendere una decisione e quindi scegliere tra suo marito Michele e la nuova fiamma Giancarlo. La donna è molto combattuta e non sa proprio come fare. Filippo è ormai pronto all’operazione ma poco prima si concederà una piccola evasione.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 2 luglio

Filippo sente il calore di tutti gli amici che gli stanno vicino poco prima dell’intervento al quale deve sottoporsi. Silvia non ha ancora deciso anche a causa delle piccole frizioni con Giancarlo, che la metteranno ancora di più in crisi. Jimmy cercherà di prendersi una rivincita nei confronti di quella bambina che lo aveva bullizzato giorni prima.