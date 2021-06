Per il mondo dello spettacolo non c’è estate che tenga, anche in questi mesi si lavora alla preparazione dei programmi della prossima stagione e il pubblico accoglie con piacere anticipazioni e rivelazioni. Chi è già in attesa di scoprire chi salirà sul palco di Sanremo tra circa 8 mesi sarà sicuramente interessato alle ultime dichiarazioni di Gigi D’Alessio. Forse fra i concorrenti della prossima edizione del Festival ci sarà anche lui.

Gigi D’Alessio e in nuovi progetti musicali: “Un’aria nuova”

Recentemente Gigi D’Alessio ha deciso di cimentarsi in un nuovo stile, collaborando con i giovani protagonisti della musica urban e rap napoletana.

Lo scorso marzo, è salito sul palco dell’Ariston con il singolo “Guaglione”, in compagnia di quattro artisti partenopei (Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay) e ora è uscito il suo nuovo disco “Buongiorno Special Edition 2021”. Il nuovo prodotto musicale è una raccolta di alcuni fra i suoi più grandi successi, reinterpretati da voci nuove. Parlando del suo album in un’intervista a Leggo, D’Alessio ha dichiarato che si tratta di“un’aria nuova nata dalla scoperta che molti dei miei brani questi ragazzi – che quando io li ho incisi non erano nemmeno nati – li conoscevano a memoria”.

Il cantante ha rivelato di voler arrivare a conquistare una “nuova fetta di pubblico”.

In merito al suo nuovo impegno al fianco dei rapper partenopei, Gigi ha inoltre spiegato: “Sono uno che ha subìto tanti pregiudizi nella vita. E così, senza pregiudizi, ho voluto conoscere meglio questa realtà, avvicinarmi alle sue matrici, alle sue sonorità ed è stata una scoperta bellissima”.

Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo: presto il ritorno?

Con ben 5 partecipazioni all’attivo, Gigi D’Alessio è legato al Festival di Sanremo da oltre 20 anni. Nel corso della sua intervista, gli è stato ricordato come nel 2000, sdoganò una volta per tutte l’idea che il suo repertorio contasse solamente brani in napoletano, presentandosi con una canzone in italiano sul palco dell’Ariston.

“Noi napoletani nasciamo bilingue più di ogni altro italiano” ha osservato Gigi, rivelando che però spesso le melodie nascono nella sua mente in lingua partenopea.

Dopo essere tornato come ospite lo scorso marzo, D’Alessio non nega che gli piacerebbe prendere nuovamente parte alla gara di Sanremo. “Partecipare al Festival è un onore, sempre” ha dichiarato entusiasta sulla competizione musicale.

“È la più grande vetrina per la nostra canzone” ha ancora aggiunto, non rispondendo però chiaramente alla domanda del giornalista che gli chiedeva se prossimamente sarebbe tornato.

Chissà che in questo caso non valga l’assunto per cui “chi tace acconsente”. Per il momento non è dato avere una risposta certa, ma quel che è chiaro è che l’agenda di Gigi è colma di impegni per i prossimi mesi.

Gigi D’Alessio e i nuovi progetti: fra tv e teatro

Gigi D’Alessio ha spiegato di avere in programma una serie di lavori interessanti per i prossimi mesi. “In tv in autunno con ‘The Voice’” ha fatto sapere, ammettendo di apprezzare molto la parte del “coach” che è chiamato a ricoprire nel format.

Per quanto riguarda i suoi progetti musicali, D’Alessio ha ricordato che ad accompagnarlo nel nuovo disco è stata chiamata anche la “sezione archi dell’Orchestra” del Teatro San Carlo e ha ricordato che dal 9 luglio partirà il suo nuovo tour. Per l’occasione, il cantante ha deciso una soluzione artistica “minimale”, annunciando che si esibirà solamente con voce e pianoforte. “Mi sembrava la formula giusta per ricominciare, per riabbracciare il pubblico dopo più di un anno di lontananza. Un incontro più intimo, in libertà, senza fronzoli.

Prevedo già molte serate con ampie zone “a gentile richiesta”. Così sarà più bello” ha commentato.

Gli impegni di Gigi D’Alessio sembrano già essere stati definiti anche per quanto riguarda il prossimo anno. “Con tutti i ragazzi di ‘Buongiorno’ contiamo di essere nei palasport la prossima primavera– ha rivelato- con un gran finale al San Paolo, naturalmente”.

Solo nei prossimi mesi quindi scopriremo se fra il “San Carlo” e il “San Paolo” Gigi troverà anche il tempo per partecipare a “San-remo”!

Approfondisci

Gigi D’Alessio innamorato di Denise Esposito, l’indiscrezione: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi”

Luca D’Alessio si esprime su Anna Tatangelo, l’ex compagna di suo padre Gigi: la reazione della cantante