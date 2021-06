Rai1 si prende una pausa dai Campionati Europei di Calcio e per la prima serata di martedì 29 giugno 2021 propone una commedia romantica in prima visione assoluta. L’amore non divorzia mai va in onda per la prima volta a partire dalle ore 21:30 circa sul primo canale della televisione di Stato. Leggi la trama completa del film.

L’amore non divorzia mai: la trama del film in prima visione assoluta su Rai1

L’amore non divorzia mai, è un film commedia diretto nel 2015 da Neill Fearnley con un cast d’attori formato da con Jill Wagner (nel film è Annie), Colin Egglesfield ( nei panni di Ben), Daniel Bacon, Bill Dow e Michael Karl Richards ( ad interpretare Joe).

La pellicola racconta la storia di due ragazzi alle prese con un legame che sembra non volersi sciogliere nemmeno a distanza di molti anni.

Annie e Ben sono due giovani ragazzi diciottenni che vivono nelle sperdute campagne dell’Iowa. Sno follemente innamorati l’uno e dell’altro e contro le remore delle loro famiglie decidono di scappare per sposarsi in gran segreto all’insaputa di tutti. Il loro piano perfetto però viene scoperto dal padre di Annie che, scoperto l’accaduto, costringe i due neo sposini ad annullare il loro matrimonio.

Distrutti dall’accaduto i due si separano contro il loro volere e cambiano vita: Ben parte per New York ed Annie resta con i suoi a dare una mano nella sua terra natale.

Passano ben 15 anni e Annie e Ben conducono due vite felici che sono ricostruiti senza l’altro. Il destino lì metterà però di nuovo in contatto per via del loro matrimonio che in realtà non è mai stato annullato in maniera ufficiale e che ora rapprsenta un problema dat che entrambi vorrebbero convolare a nozze con i loro nuovi rispettivi compagni.

Annie quindi è determinata a risolvere la situazione andando a New York per parlare direttamente con Ben ma l’incontro tra i due si trasformerà presto in un riaffiorare di ricordi e di sentimenti che i due credevano seppelliti per sempre.

Così i due saranno di fronte ad una ardua scelta: continuare con le loro vite al fianco dei nuovi comagni o fare un tuffo nel passato e riprendere tuto da dove era stato interrotto?