Ultimo appuntamento su Canale 5 con i martedì in compagnia di New Amsterdam, la serie medicale che va in onda per l’ultima volta con la sua terza stagione in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset. Martedì 29 giugno 2021 vedremo per l’ultima occasione le vicende del dottor e direttore Max Goodwin sempre con 2 nuovi episodi che andranno in onda a partire dalle 21:30. Le anticipazioni della trama degli episodi che vedremo martedì 29 giugno.

New Amsterdam torna oggi in onda su Canale 5 con gli ultimi 2 episodi

Ultima occasione per vedere all’azione il dottor Max Goodwin ed il suo ospedale New Amsterdam, del quale è allo stesso tempo il direttore.

Giunge dunque all’appuntamento finale la messa in onda delle puntate delle serie medicale che ha accompagnato i telespettatori di Canale5 prima di lasciargli alla programmazione estiva della rete.

Il direttore dell’ospedale si occuperà per l’ultima volta della gestione dell’ospedale e del curare i nuovi pazienti immerso in un contesto complicato dalla pandemia di Covid19, che noi tutti stiamo attraversando nella realtà. Vedremo se è stato in grado di portare a termine la sua missione: riformulare la struttura con delle nuove metodologie per mettere l’ospedale al passo con i tempi.

Appuntamento per i telespettatori italiani con la serie tv ed il finale della sua terza stagione è per martedì 29 giugno, come d’abitudine su Canale 5.

New Amsterdam: le anticipazioni di martedì 29 giugno

Il primo episodio di serata avrà il titolo Tempo di lottare e Max se la vedrà con le lamentele dei suoi suoceri Gwen e Calvin. Il confronto con loro lo porterà a mettere in dubbio le sue doti da genitore. Intanto al New Amsterdam vi è un mal funzionamento del frigorifero che metterà a repentaglio la conservazione di ben 1000 dosi di vaccino e Max dovrà fare i salti mortali per evitare che le dosi vadano buttate.

L’ultimo episodio della terza stagione di New Amsterdam 3 si intitola Ricominciare è difficile. Floyd non intende fermarsi di fronte alla difficoltà ed ha tutte le intenzioni di vivere la sua storia con Lyn. Il nuovo primario di Chirurgia dovrà subito confrontarsi con una seria problematica in ospedale. Intanto Max combatte aconra con i fantasmi del suo passato dopo aver perso la sua fede nuziale. Questa situazione lo getta nel totale sconforto tanto da comportarsi male con Helen, che tornata prima da Londra, viene accolta da lui in malo modo innesca delle furenti discussioni.