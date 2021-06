Manca un giorno all’inizio della nuova stagione di Temptation Island e le 6 coppie sono già tornate a casa. Le registrazioni si sono concluse ed è tempo di anticipazioni per i fan del programma. A condividere qualche indizio su ciò che andrà in onda a partire da domani sera su Canale 5 è la stessa autrice del programma, Raffaella Mennoia. Ecco cosa ha rivelato nelle sue stories su Instagram.

Temptation Island: registrazioni concluse, le coppie tornano a casa

Ieri mattina, Raffaella Mennoia ha comunicato ai suoi follower di Instagram di essere tornata a casa, dopo un periodo trascorso in Sardegna per seguire in prima persona le registrazioni di Temptation Island.

L’autrice del programma ha osservato attentamente le vicende delle nuove coppie e ha voluto condividere con i fan del programma qualche anticipazione. “Sono tornata a Roma già da un paio di giorni- ha rivelato- abbiamo consegnato il programma”. “Vi ricordo che il 30 giugno iniziamo” ha aggiunto, prima di lasciarsi scappare qualche commento su ciò che il pubblico potrà vedere nelle prossime settimane. Ormai le coppie sono tornate a casa, alcune unite e altre separate, come sempre accade, e la Mennoia ha riflettuto sul percorso dei protagonisti.

Temptation Island: le anticipazioni di Raffaella Mennoia

Le prime parole di Raffaella Mennoia sulla nuova stagione di Temptation Island sono piuttosto vaghe. “È stata veramente un’edizione particolare” ha annunciato quasi cercando le parole adatte a descriverla. “Poi mi direte anche voi nel corso delle messe in onda che cosa vi sembra” ha aggiunto, invitando i suoi follower a seguire il reality per poter giudicare le storie delle coppie di quest’anno. L’autrice si è comunque detta “molto contenta”: “Sia per il cast, sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre”.

Non è chiaro cosa non abbia convinto del tutto la Mennoia, che definisce “normale” quanto accaduto. Se da un lato è molto probabile che si riferisca alle classiche liti e incomprensioni di coppia, dall’altro chissà che l’autrice non parli di episodi particolari che i fan potranno scoprire solamente seguendo il programma.

Temptaion Island: “Nulla è come sembra”

Quasi a volersi confidare con il suo pubblico social, Raffaella ha poi scelto di condividere con loro il suo pensiero sul programma. “Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione, direi parecchie cose” ha spiegato sgranando gli occhi.

“Direi che nulla è come sembra, che nulla è più vero di quello che sembra e poi direi che delle volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi che l’unica soluzione è non stare insieme e che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare” ha osservato pensierosa.

“Beh, ho detto tutto e come al solito non ho detto niente” ha poi concluso ironica, riferendosi alla poca chiarezza delle sue riflessioni. L’autrice ha quindi ribadito ai suoi follower l’invito a seguire il programma, in onda su Canale 5 dal 30 giugno.

Temptation Island: possibili cambiamenti all’orizzonte

Nel ricordare ai fan di Temptaion Island la data della messa in onda della prima puntata, Raffaella Mennoia ha aggiunto che nelle prossime settimane si occuperà anche di rendere noti i cambiamenti nella programmazione del docu-reality.

“Poi vi dico le altre date perché ci saranno un po’ di variazioni molto probabilmente, però quelle poi ve le segnalo per tempo” ha concluso l’autrice, salutando i suoi follower e annunciando loro che in questi giorni si sta già occupando dei cast per la prossima stagione di Uomini e Donne.

