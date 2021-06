Il programma più atteso dell’estate sta per tornare con una nuova edizione fatta di gelosie e amore, pronto a stupire ancora una volta i suoi tanti affezionati fan. Temptation Island ha finalmente una data d’inizio ufficiale, comunicata proprio da Canale 5 con il suo ultimo spot di lancio. E le novità non finiscono qui perché stanno arrivando le prime informazioni anche sulle coppie che prenderanno parte al programma.

Quando inizia Temptation Island? La data ufficiale

Dopo avervi riportato le anticipazioni che avevano anticipato la data d’inizio dello show, ora è arrivata la data ufficiale che conferma quanto letto qui prima.

È stata proprio infatti Canale 5 attraverso uno spot a dare conferma della data ufficiale della messa in onda delle nuove puntate di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è pronto a svelare le sue trame d’amore e le tante gelosie a partire dal 30 giugno 2021 quando mercoledì prossimo inizierà il viaggio delle 6 coppie scelte per questa edizione. “L’attesa è finita“, scrivono su Instagram, “e da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie insieme a Filippo Bisciglia“.

A differenza della scorsa stagione, sembra però che questo sarà l’unico viaggio a mettere alla prova le coppie che sbarcheranno sull’isola che prenderanno posto all’Is Morus Relais.

Infatti non ci sarà nessuna edizione Vip del programma e sembra anzi ci possa essere una coppia di personaggi famosi in questa edizione. Potremo avere conferma di questa indiscrezione però solo a programma iniziato, quindi non resta che attendere il 30 giugno 2021.

Temptation Island: cosa sappiamo delle nuove coppie

Come da prassi prima dell’inizio del programma i curiosi fan cercano di scoprire quanto più possibile in anteprima le notizie sullo show, in particolare nel tentativo di sapere anticipatamente chi siano gli innamorati pronti a salpare verso l’isola delle tentazioni.

Pochi giorni fa la stessa trasmissione ha dato un piccolo antipasto sul proprio il profilo Instagram, anticipando in alcuni nuovi video altrettante coppie che parteciperanno al programma. Tra queste ci sono:

Manuela e Stefano;

Jessica e Alessandro;

Federico e Floriana;

Natascia e Alessio.

Guarda il video: