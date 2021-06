Il viaggio nei sentimenti più famoso d’Italia sta per tornare con una nuova edizione fatti di gelosie e trame, amore e nuovi flirt. Temptation Island tornerà in tv dal 30 giugno 2021 come sempre su Canale5 e si rincorrono le voci sulle coppie partecipanti. Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi, si è lasciata andare a qualche anticipazione. Tutte le news sul programma ormai diventato di culto.

Temptation Island pronto a tornare: data di inizio e conduttore

L’attesa ormai cresce di giorno in giorno per i fan della trasmissione estiva più bollente della televisione, pronti ormai a fare conoscenza con le nuove coppie del reality show a base di sentimenti Temptation Island.

Il grande ritorno è fissato in calendario per mercoledì 30 giugno 2021 e porterà con sé le nuove avventure amorose nella decima edizione dello show. Le notizie certe sul programma di Canale 5 però sono ancora poche e la ricerca da parte dei telespettatori di anticipazioni e news e sempre crescente.

Partiamo con le cose ufficiali: al timone della trasmissione ritroveremo Filippo Bisciglia, ormai padrone di casa per l’ottava edizione. Come sempre il conduttore metterà alla prova l’amore di 6 coppie, ma come confermato dalla Mennoia che eccezionalmente quest’anno possano arrivare a 7 coppie, che nei 21 giorni isolati dai rispettivi compagni e compagne cercheranno di resistere alle tentazioni delle ville che si troveranno nuovamente all’Is Morus Relais, in un fetta di Sardegna che definire paradiso sembra riduttivo.

Temptation Island: parla Raffaella Mennoia

Stando invece alle indiscrezioni che circolano da giorni sulle coppie nulla sembra confermato anche se ci ha pensato Raffaella Mennoia a lasciare ai fan qualcosa di interessante. La storica collaboratrice di Maria De Filippi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni attraverso il suo profilo Instagram dicendo che: “Le coppie dovrebbero essere sette.

Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere“.

La Mennoia però non ha voluto aggiungere nulla sull’identità delle coppie ed anche dei tentatori ma come al solito ci aspettiamo la possibilità di poter vedere qualche volto noto della galassia di Maria De Filippi, aspetto che di certo non sfuggirà agli affezionati di Canale 5. L’ultimo anno è stato strano anche dal punto di vista della vita di coppia: “Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività.

Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei“, ha spiegato infatti ancora la Mennoia. Intanto cresce l’attesa per la trasmissione, anche perché la tv, “bloccata” dagli Europei di calcio, offre al momento, meno spunti nella fascia serale del solito.