Mancano veramente poche settimane all’inizio di Temptation Island 2021, il format più temuto dalle coppie più solide e unite d’Italia. A testare la fedeltà degli innamorati di quest’anno sarà nuovamente il conduttore Filippo Bisciglia. Ed è stato proprio Bisciglia a svelare alcune anticipazioni sul programma.

Temptation Island: quando va in onda il programma con Filippo Bisciglia

Temptation Island 2021 sta per tornare con nuove coppie e tutte le novità di questa edizione. La prima puntata è attesa per mercoledì 30 giugno come di consueto su Canale5 e al timone del programma ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia per la nona stagione di fila.

Proprio il conduttore si è sbottonato sul dietro le quinte del format di Maria De Filippi, intervistato da Uomini e Donne Magazine, regalando ai fan qualche rivelazione circa le novità di quest’anno. Il meccanismo è il medesimo: le coppie, attualmente ignote, sono sempre le protagoniste di questo viaggio tra amore e tentazione. Nell’oasi mediterranea di Is Morus Relais, le 6 coppie saranno separate per 21 giorni, periodo durante il quale metteranno alla prova la loro fedeltà nei confronti del proprio partner circondati da attraenti tentatori e tentatrici.

Tra questi, per ora nulla di certo, potrebbe esserci anche una coppia vip.

Temptation Island: stesso meccanismo, tante novità

Sono le coppie il vero core di Temptation Island, spiega il conduttore del programma Filippo Bisciglia. La curiosità principale di questa edizione potrebbe però essere data dalla reazione degli innamorati dopo un anno di lockdown. In seguito alla pandemia infatti potrebbero essere cambiate le priorità e i motivi di incomprensioni tra le coppie. Mentre gli anni scorsi le gelosie e le poche attenzioni erano gli argomenti “clou”, cosa c’è da aspettarsi da questa ventura edizione?

Ai microfoni di Uomini e Donne magazine il conduttore parla proprio delle novità che, ogni anno, variano sempre: “Ci sono delle novità, come ogni anno, nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro, i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno“.

Temptation Island, Bisciglia: “Ti fa conoscere davvero la persona che hai accanto“

Ogni coppia che intraprende il viaggio nell’isola sa che è un’arma a doppio taglio che ti porta, inevitabilmente, a scoprire il peggio o il meglio dell’altra persona.

Qualcuno direbbe che il gioco non vale la candela, ma alla fine l’obiettivo della sfida sta proprio lì: saranno anime gemelle? “Temptation Island ti fa conoscere davvero la persona che hai accanto, il compagno con cui hai scelto di trascorrere la tua vita – commenta a proposito il conduttore Filippo Bisciglia – Lì la vedi, forse per la prima volta, in un contesto diverso, e ti rendi conto che le situazioni che si creano ti portano a un bivio: o con lui o senza di lui“.

Temptation Island, l’importanza del dialogo

Nel reality show di Maria De Filippi ogni piccolo gesto o parola ha un peso specifico.

Ciò che viene principalmente scardinato è la priorità delle coppie oltre al fatto di mettersi in discussione in primis come singole persone. “Il cuore di Temptation Island sono le parole, non gli sguardi, i massaggi o le creme solari – parla Filippo Bisciglia, ormai esperto nelle questioni di cuore del programma – Non è spalmare la crema che divide la coppia, ma le parole che non hai mai detto, che non hai mai sentito. E sa perché? Perché il tuo fidanzato o la tua fidanzata, nella vita di tutti i giorni, non lo hai mai sentito parlare ad altre persone di te.

Come parla di te con altri? Non tutti se lo chiedono”. Conclude il conduttore.

Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbottona: “Se partecipassi al programma? Sarei il ragazzo single”

Temptation Island è sicuramente il villaggio più temuto dalle giovani coppie di innamorati. Lo stesso conduttore Filippo Bisciglia confessa che, se dovesse partecipare ai casting per accedere al reality show di Maria De Filippi, lo farebbe da tentatore single. Oggi il presentatore è felicemente fidanzato con la showgirl Pamela Camassa ma chi meglio di lui conosce i meccanismi interni e le dinamiche che si instaurano una volta entrati nel mondo delle tentazioni per eccellenza. “Io sarei stato il ragazzo single – svela il conduttore – Se ci fosse stata una ragazza carina e fidanzata in quel villaggio, perché no, da single mi sarei messo in gioco“. L’esperienza quasi decennale all’interno del programma ha convinto nuovamente l’ideatrice del format Maria De Filippi, che lo ha ritenuto la persona perfetta per ricoprire il ruolo di conduttore. “Il merito è di Maria che è un genio e ha capito che ero adatto a questa cosa. Mi conosce, sa che parlo tanto ma so anche ascoltare“, conclude Filippo Bisciglia.