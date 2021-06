Temptation Island ufficializza due nuove coppie che andranno a comporre il cast della nuova edizione, in partenza il 30 giugno. Sul profilo Instagram del docu-reality dei sentimenti sono stati pubblicati due nuovi video, in cui si presentano due nuove coppie: Manuela e Stefano da un lato, Jessica e Alessandro dall’altro. Conosciamoli meglio.

Temptation Island torna in tv

Temptation Island è pronto al gran ritorno in tv. Il docu-reality dei sentimenti, condotto dal veterano Filippo Bisciglia, torna su Canale 5 a riscaldare l’estate degli italiani con le sue dinamiche e nuove coppie pronte a mettere in gioco i propri sentimenti.

Le prime due coppie sono state ufficializzate negli scorsi giorni, adesso è tempo di conoscere la terza e la quarta coppia che andranno a comporre il ricco cast di questa edizione.

Sul profilo Instagram del programma, infatti, sono stati condivisi i video di presentazione di nuove coppie ufficiali. Da un lato abbiamo Manuela e Stefano, dall’altro Jessica e Alessandro. Conosciamo meglio le due coppie, il loro vissuto e le motivazioni che le hanno spinte a prendere parte al reality dei sentimenti per eccellenza.

Manuela e Stefano terza coppia ufficiale

Manuela e Stefano, nel loro video di presentazione, si raccontano.

La prima a presentarsi è la ragazza: “Ciao sono Manuela, ho 31 anni e vengo da Brindisi. Sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo e nella vita ho sempre fatto la barista“. A farle eco è il fidanzato: “Sono Stefano, ho 3o anni e vengo da Brindisi“.

A prendere la decisione di iscriversi a Temptation Island è stata Manuela, dopo essere venuta a conoscenza di alcuni tradimenti da parte di lui: “Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso“. E aggiunge: “Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreare la mia indipendenza.

Lui invece vive dalla madre“.

Stefano spiega quando la loro relazione sia appesa a un filo e, proprio nel programma, potrebbe decidersi il loro destino di coppia: “Partecipo a TI perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Jessica e Alessandro quarta coppia ufficiale

Anche Jessica e Alessandro hanno un importante vissuto alle spalle, poiché sono fidanzati da 7 anni e da 2 hanno sperimentato l’esperienza della convivenza.

La ragazza presenta se stessa e la vita di coppia con il fidanzato: “Ciao sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da 7 anni. Ho scritto a Temptation Island perché, quando l’ho conosciuto, mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte. Invece da quando siamo andati a convivere, da 2 anni, è diventata una persona fredda e monotona. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia“.

Al termine del loro video di presentazione prende parola anche Alessandro, che resta fermo sulla sua posizione senza rinnegare se stesso: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Approfondisci

Temptation Island torna in tv: data e prime curiosità sulle coppie prima del viaggio nei sentimenti

Temptation Island 2021, il conduttore Filippo Bisciglia si sbottona sul programma: “Tante novità”