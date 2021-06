Temptation Island, tutto pronto per il via: svelate le prime due coppie del programma

Tutto pronto per la puntata 0 fissata al prossimo 30 giugno: Temptation Island, l’isola delle tentazioni e dei sentimenti sta per tornare più agguerrita che mai tra le sapienti mani di Filippo Bisciglia, chiamato nuovamente a timonare il programma in questa calda estate. Iniziano già a filtrare le prime indiscrezioni sul cast del programma che andrà in onda su Canale 5: svelate le identità delle prime due coppie.

Niente Temptation Island per Alessia Marcuzzi ma per Bisciglia sì

Appena qualche giorno fa si era avuta conferma del fatto che Temptation Island Vip quest’anno non sarebbe andato in onda tenendo a digiuno di programmi la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Un destino ben diverso invece da quello di Filippo Bisciglia che sta per tornare su Canale 5 in prima serata al timone dell’edizione “nip”. E proprio dal profilo ufficiale del programma della Fascino, su Instagram, arrivano le prime novità che riguardano i partecipanti.

Svelate le prime coppie di Temptation Island: Claudia e Ste

Iniziano ad esserci i primi nomi delle coppie che andranno a far parte del cast di Temptation Island e che in quel del programma metteranno a dura prova i loro sentimenti uscendone indenni o devastati. “Mi chiamo Claudia ho 26 e sono fidanzata con Ste da 4 anni e mezzo“, queste le parole su Instagram della prima coppia presentata e che farà parte del programma: Claudia e Ste avrebbero dovuto sposarsi ma a causa della pandemia il matrimonio è saltato.

A scrivere al programma è stata Claudia alla luce di un ultimo anno pieno di insidie che l’ha resa meno sicura del suo Ste, dicendosi pronta a mettere alla prova il loro amore proprio in vista di compiere il grande passo.

La seconda coppia, Valentina e Tommaso: 19 anni di differenza

“Ciao sono Valentina ho quasi 40 anni e da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni meno di me“, questa invece la brevissima presentazione della seconda coppia che, come aveva preannunciato già Bisciglia, porterà con sé a Temptation Island i problemi e i pregi di una relazione costruita su un dato di partenza: la differenza di età.

Lui si definisce innamoratissimo e fidanzatissimo, Valentina invece ha voluto subito chiarire di essere stata lei a volersi rivolgere al programma a causa di una “gelosia patologica” di cui soffrirebbe Tommaso e che le impedirebbe di vivere come vorrebbe. Quasi tutto pronto, non resta che attendere il prossimo 30 giugno per il seguito.