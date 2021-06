Mentre la stagione televisiva sta giungendo al termine, le reti guardano già da tempo alla programmazione che avrà inizio dopo l’estate. A quanto pare la Mediaset potrebbe non voler più riservare un posto a una delle sue ormai storiche conduttrici. Il rinnovo di contratto per Alessia Marcuzzi infatti tarderebbe ad arrivare e secondo alcune indiscrezioni la conduttrice potrebbe essere esclusa dal nuovo palinsesto.

Giallo in Mediaset: niente Alessia Marcuzzi a Tempation Island

Qualche giorno fa, Alessia Marcuzzi aveva rilasciato un’intervista in cui ammetteva di sentirsi dispiaciuta per non essere stata chiamata a condurre Tempation Island.

La conduttrice Mediaset aveva spiegato di sentirsi molto legata alla trasmissione estiva, ricordando come tuttavia per quest’anno fosse stato chiamato solamente Filippo Bisciglia. “Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi” aveva dichiarato. Alessia aveva inoltre espresso incertezze in merito alla riconferma per la prossima stagione de Le Iene, rivelando di non sapere ancora nulla sul possibile rinnovo del contratto al timone della trasmissione.

L’indiscrezione: Alessia Marcuzzi fuori da Mediaset?

Per questa stagione, Tempation Island ha scelto di produrre una sola serie del programma affidandola e Filippo Bisciglia. Questa decisione impedirà però ad Alessia di replicare il suo impegno al timone della trasmisisone, come avvenuto lo scorso anno. Le Iene non sembrano ancora aver avanzato rinnovi contrattuali alla conduttrice, che inoltre quest’anno si è vista sottrarre anche un altro impegno televisivo. L’edizione appena conclusa dell’Isola dei Famosi è infatti stata affidata a Ilary Blasi e non più a lei.

Stando ai fatti recentemente accaduti e alle voci che da qualche tempo circolerebbero in Mediaset TvBlog ha avanzato un’ipotesi decisamente poco rosea per la conduttrice. Secondo il web-magazine infatti la rete televisiva di Piersilvio Berlusconi potrebbe essere impegnata in una fase di intensa valutazione sul futuro della Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e il rinnovo di contratto che non arriva

TvBlog parla di un vero e proprio “tira e molla” fra la bionda conduttrice e Mediaset, fra i quali vi sarebbero “seri problemi”. Il ritardo nel rinnovo di contratto lascerebbe infatti pensare a profonde incertezze da parte di autori e produttori.

Questi ultimi potrebbero non essere favorevoli al ritorno di Alessia Marcuzzi nelle trasmissioni di cui da tempo si occupa. Solo nei prossimi mesi si potrà scoprire l’esito delle considerazioni della rete televisiva, che attualmente avrebbe nelle mani il futuro della carriera della conduttrice.