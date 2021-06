Nuovo cambio di programmazione per la rete ammiraglia di Mediaset, che rimodula il suo palinsesto pomeridiano estivo e dà un dispiacere alle tantissime fan del divo turco Can Yaman. La sua ultima soap Mr. Wrong è infatti protagonista di un cambio di programmazione inatteso e così al suo posto per colmare il vuoto nella striscia quotidiana dovrebbe andare un’altra soap turca. Un cambio inaspettato che coinvolge l’attore turco che resta però in onda nella fascia serale.

Mr. Wrong e Can Yaman non vanno più in onda di pomeriggio: cosa ci sarà al suo posto

Il palinsesto estivo delle reti è una dimostrazione lampante di quanto la programmazione televisiva sia mutevole, come fosse il clima cangiante della stagione più calda dell’anno.

Spesso le reti, orfane dei loro programmi di punta, si trovano a cambiare in corsa i programmi adattandosi all’andamento dello share, alle novità e anche alla competizione con gli altri canali.

Questo però non sembra essere il caso di Mr. Wrong – Lezioni d’amore che grazie al suo volto di spicco Can Yaman, ormai da considerarsi un divo nel nostro Paese, aveva comunque fatto valere la sua messa in onda registrando nella fascia pomeridiana degli ascolti di tutto rispetto.

Però notizia di queste ore vuole che dando una spulciata alla programmazione di questi giorni di Canale5 nella fascia pomeridiana sia scomparso proprio Mr. Wrong – Lezioni d’amore per lasciare il posto ad un altra serie turca dal titolo Brave and Beautiful, pronta a non far rimpiangere Can Yaman alle sue fan. Il cambio avverrà dalla prossima settimana, quella di lunedì 5 luglio.

Mr. Wrong e Can Yaman restano in onda in prima serata

I tantissimi telespettatori affezionati all’attore turco però non devono disperare perché da uno sguardo più attento la sua soap non è del tutto stata fatta fuori dal palinsesto di Canale5.

Balza subito all’occhio infatti che Mr. Wrong resti ben saldo nella sua messa in onda in prima serata, ma con una piccola variazione: non più il lunedì sera ma il martedì. Appuntamento quindi a martedì 6 luglio; lunedì, invece, torna in onda Temptation Island, anche lui pronto a un cambio di serata.