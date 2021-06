Can Yaman è ormai una certezza per il pubblico di Canale 5 che da anni può gustarsi i personaggi interpretati dal divo turco senza sosta. La rete Mediaset dopo aver portato nella sua programmazione quotidiana la nuova soap turca Mr. Wrong, adesso prende una decisione che renderà ancora più felici i suoi affezionati fan. La serie, arrivata sul canale lunedì 31 maggio 2021, cambia programmazione ed aggiunge in calendario un nuovo appuntamento questa volta in prima serata.

Can Yaman accompagnerà il pubblico di Canale 5 anche in prima serata

Da quando Mr. Wrong – Lezioni di amore ha fatto il suo debutto su Canale 5 lunedì 31 maggio 2021 ha collezionato ottimi ascolti uno dietro l’altro imponendosi all’attenzione di un pubblico che da sempre ha saputo apprezzare le soap di casa turca.

Il divo del momento Can Yaman si è dunque imposto anche con questa nuova storia nel day-time della rete ammiraglia Mediaset, facendo pensare alla tv pubblica di dedicargli uno spazio più ampio.

La soap, già trasmessa in Turchia un anno fa dal giugno all’ottobre del 2020, è arrivata in Italia per volere di Mediaset che ne ha acquistato i diritti di trasmissione e l’ha resa disponibile ai suoi telespettatori.

Ed ora, dopo il grande successo riscosso in queste due prime settimane e come vi avevamo già anticipato tempo fa, sbarcherà anche in prima serata a partire da oggi lunedì 14 giugno 2021 alle 21:30 circa, ancora una volta in prima visione e con 3 nuovi episodi. Si sdoppia così la soap che mantiene il suo appuntamento quotidiano delle 14:55 e ne aggiunge uno nuovo ogni lunedì sera a partire da oggi.

Promozione meritata dunque per Can Yaman ed il cast della soap che si sta imponendo con una trama pieni di intrighi e come sempre d’amore. In questa occasione il divo turco prende infatti i panni di una sorta di professore dell’amore che nel tentativo di aiutare la sua nuova vicina di casa, tanto bella quanto sfortunata con gli uomini, , si avvicinerà tanto alla ragazza, la bella attrice turca Özge Gürel, tanto che Mr.

Wrong ne subirà completamente il fascino. Al pubblico di Canale 5 non resta che sintonizzarsi questa sera alle 21:30 per i 3 nuovi episodi di Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Mr. Wrong – Lezioni di amore: la trama della soap opera

Can Yaman è il giovane proprietario di un ristorante ormai disilluso dall’amore per via delle sue esperienze passate. La sua vicina di casa è Ezgi, intenta a cambiare casa e magari vita dopo aver scoperto il tradimento del suo ragazzo.

I due imparano a conoscersi sempre di più, tanto che lui diventa per lei un modo per apprendere qualche segreto sugli uomini e superare il suo passato.