Molti lo conoscono come Ferit Aslan, altri ancora lo chiamano Can Divit: parliamo di Can Yaman, uno degli attori turchi più amati del momento, protagonista anche delle ultime pagine rosa del gossip italiano grazie alla sua relazione con Diletta Leotta. Come è iniziata la sua carriera? Tutte le curiosità su Can Yaman

Can Yaman, gli inizi e gli studi

Can Yaman nasce ad Istanbul l’8 novembre 1989. È figlio unico ed è molto legato a Gϋven, il padre (molto attivo su Instagram per sostenere Can) e a Gulden, la madre. Dopo aver frequentato il Liceo Italiano ad Istanbul, nel 2012 Can si laurea in Giurisprudenza alla Yeditepe University, iniziando, fin da subito, la sua carriera da avvocato.

Dopo pochi mesi, però, Can Yaman capisce che la carriera giuridica non fa per lui: si iscrive a vari corsi di recitazione, per migliorare la propria dizione. Le lingue sono infatti uno dei punti forti del turco: Can Yaman conosce perfettamente quattro lingue, ovvero turco, inglese, italiano e tedesco. Così, nel 2014, inizia la carriera da attore professionista.

Can Yaman attore nelle serie tv: le più famose

In Turchia diventa subito uno degli attori più famosi grazie alla partecipazione a numerose serie tv. In Italia ottiene il successo grazie al personaggio di Ferit Aslan, uno chef di successo innamorato di Nazli (interpretata da Ozge Gurel, conosciuta dal pubblico italiano per la “sua” Oyku in Cherry Season) in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, serie molto seguita dal pubblico nostrano, in onda nel 2019 su Canale 5.

È però in Daydreamer – Le ali del sogno, in cui interpreta Can Divit, un fotografo di talento, che Can raggiungerà la popolarità di cui gode tutt’oggi e che l’ha fatto spopolare tra i telespettatori nostrani.

La vita privata di Can Yaman

Per quanto riguarda la vita privata di Can Yaman, sappiamo che è unito sentimentalmente con Diletta Leotta, nota giornalista sportiva.

Poco tempo fa, il rapporto tra i due sembrava essere sprofondato in una profonda crisi. Del resto, l’attore è molto riservato e non ama esporre la propria vita sentimentale sui social. Sul suo profilo Instagram seguito da più di 8 milioni di persone, che in passato ha anche eliminato, non sono presenti molte foto in compagnia della Leotta: Yaman condivide perlopiù scatti sul set o selfie.

Progetti futuri? Sembra che l’attore turco stia girando una serie sul personaggio di Sandokan, in compagnia di un grande attore italiano, Luca Argentero.

Inoltre, a breve tornerà nelle televisioni italiane grazie ad una nuova soap opera, Mr. Wrong.