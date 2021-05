Can Yaman non abbandona i fan italiani, anzi ritorna subito sui nostri schermi ancora una volta. Si chiama Mr. Wrong la nuova soap che vede l’attore turco nei panni del protagonista per questa nuova serie prodotta e girata proprio in Turchia in 14 puntate. La serie è stata acquistata da Mediaset ed inizierà ad andare in onda a partire da lunedì 31 maggio 2021 dalle ore 14:55.

Mr. Wrong: di cosa parla la nuova soap opera con Can Yaman

Da sempre Mediaset è attenta ai suoi spettatori e non si lascia mai sfuggire l’occasione di dare loro ciò che più desiderano. Sull’onda di questa giusta strategia di successo, sembra che ormai Canale 5 non riesca più a fare a meno del volto di Can Yaman, ormai fidanzato con Diletta Leotta, e delle sue tanto guardate soap.

Mr. Wrong – Lezioni di amore è stata trasmessa in Turchia già un anno fa dal giugno all’ottobre del 2020, ed arriva in Italia per volere di Mediaset che ne ha acquistato i diritti di trasmissione. Verrà trasmessa in day-time ogni giorno a partire dal 31 maggio 2021 e successivamente verrà trasmessa in prima serata a partire dal 14 giugno 2021, sempre in prima visione.

Mr. Wrong – Lezioni di amore: la trama della soap opera

Can Yaman interpreta Özgür Atasoy, un giovane proprietario di un ristorante ormai disilluso dall’amore poiché ha perso la fiducia nelle donne per via delle sue esperienze passate.

Il protagonista si troverà ad essere vicino di casa di Ezgi İnal, interpretata dall’attrice Özge Gürel, intenta a cambiare casa e magari vita dopo aver scoperto il tradimento del suo ragazzo in seguito al quale lo ha lasciato.

I due si ritrovano dunque fianco a fianco a confrontarsi sulle proprie esperienze e a conoscersi sempre di più. Così la ragazza vede in Özgür un buin maestro dal quale apprendere qualche segreto sugli uomini in modo tale da riuscire a conquistarne uno che le sia fedele e che non la tradisca come successo in passato.

In cambio la ragazza accetta di accompagnare il proprietario del ristorante al matrimonio della sorella fingendo di essere la sua nuova fiamma.

Quelle che dovevano essere delle semplici lezioni d’amore per trovare l’uomo della sua vita, avvicinano sempre più i due protagonisti e si trasformano nell’occasione di alimentare una scintilla che sembra essere scoppiata tra i due.

