Canale 5 ha sistemato i suoi palinsesti estivi ed è pronta a salutare alcune delle soap che ci hanno accompagnato in un lungo inverno sino ad arrivare al capitolo finale in primavera. Sbarcano sulla rete ammiraglia Mediaset due nuove serie turche sul solco dei successi degli ultimi tempi, pronte a prendere il posto de Il Segreto e di Daydrimer – Le ali della libertà.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore e Love is in the air sono pronte a fare il loro debutto

Venerdì 28 maggio 2021 su Canale 5 si concluderanno due delle soap più seguite degli ultimi tempi che hanno accompagnato i telespettatori Mediaset in questo lungo inverno trasformatosi in primavera.

Giungono all’episodio finale la soap spagnola Il Segreto e quella turca Daydrimer – Le ali della libertà, che presto però faranno spazio a due nuovi prodotti made in Turchia che sicuramente faranno breccia nel cuore degli spettatori.

Stiamo parlando di Mr. Wrong – Lezioni d’amore e Love is in the air che prenderanno il loro posto in day-time la lunedì al venerdì a partire dal 31 maggio 2021 ed accompagneranno i caldi pomeriggi di questa estate che fatica ad arrivare. Andranno in onda a partire dalle ore 14:45 su Canale5.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman

La nuova soap turca vede protagonista un volto molto amato da parte degli appassionati del genere, quel Can Yaman ormai diventato sex symbol anche nel nostro Paese e fidanzato di Diletta Leotta.

La storia vedrà il suo personaggio alle prese con delle lezioni di amore da impartire alla sua nuova vicina di casa, delusa dalla sua ultima storia d’amore e disposta a tutto pur di imparare a conquistare un uomo che possa non tradire la sua fiducia. Tra i due però nascerà una fatale attrazione che si metterà in mezzo alle loro lezioni.

Love is in the air, la nuova soap di Canele 5

La seconda soap che arriva dalla Turchia, Love is in the air, vedrà come protagonisti una ragazza che fa la fioraia ma che aveva il sogno di diventare un architetto ed un uomo d’affari che le metterà i bastoni tra le ruote.

I due arriveranno ad avere di nuovo a che fare dopo la grande delusione della ragazza causata dallo stesso uomo d’affari, che le proporrà un accordo per farsi perdonare. Si avvicineranno così tanto da avere dei risvolti inaspettati.

Approfondisci

Canale 5: nel palinsesto dell’estate 2021 tornano Can Yaman, Cesare Bocci e Temptation Island