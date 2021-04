Can Yaman ha eliminato il suo profilo Instagram. Quello tra l’attore turco e i social, è un matrimonio che non s’ha da fare, un po’ come quello con Diletta Leotta, secondo alcune voci. Dopo averle fatto la proposta con tanto di anello, ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli che farebbero pensare a problemi nella coppia. Dietro la cancellazione dell’account di Can Yaman su Instagram, ci sarebbero anche le numerose critiche ricevute sull’affaire Leotta.

Can Yaman si cancella Instagram: il presunto motivo

Non è la prima volta che Can Yaman sparisce dai social. Nel giro di due mesi, l’attore turco noto per la serie Daydreamer si è cancellato prima da Twitter e ora da Instagram.

I suoi account non sono più disponibili e in entrambi i casi potrebbe trattarsi di una scelta collegata alla sua relazione con Diletta Leotta. La cancellazione da Twitter era arrivata a fine febbraio, dopo aver commentato con un laconico “Fatti miei. Punto” le continue voci sulla presunta storia con la conduttrice di Dazn, nate dopo una paparazzata insieme ai primi di gennaio.

Ora, i motivi potrebbero essere due: Can Yaman potrebbe essersi stufato delle numerose critiche ricevute per la relazione con Diletta Leotta, che per alcuni sarebbe una trovata pubblicitaria e poco altro.

Tra gli scettici anche Barbara D’Urso, che aveva sollevato dubbi su una loro foto insieme un po’ troppo “fotografica”.

Crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? Le voci sulla rottura

Il secondo motivo sarebbe più “grave” per la coppia stessa. Stanno infatti circolando voci circa una possibile rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. Il tutto dopo la proposta di matrimonio con tanto di anello da 40mila euro e un aereo per i cieli di Roma col messaggio “Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can“ che tuttavia va sottolineato non c’è stata alcuna conferma arrivasse davvero da lui.

A far vacillare la coppia, secondo i fan più attenti, potrebbe essere stata la tiepida risposta della Leotta, che a Yaman avrebbe detto che deve pensarci.

Non è sfuggito però un altro dettaglio, riportato dai tabloid rosa: nel corso della diretta a Radio 105, Diletta Leotta avrebbe dichiarato di sentirsi giù e, inoltre, non avrebbe avuto l’anello al dito. Indizi che tra i due ci sia crisi? La proposta di matrimonio era troppo azzardata visto il breve periodo del loro presunto rapporto? Difficile da capire per i fan, specie perché Can Yaman sta sparendo da tutti i social e trovare nuovi indizi o dichiarazioni diventa sempre più difficile.