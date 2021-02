Spunta una misteriosa proposta di matrimonio dietro la storia d’amore di Diletta Leotta e Can Yaman, i due volti noti della tv protagonisti dei gossip del momento. Una coppia stellare, secondo la cornice delle foto in arrivo dai rispettivi social, su cui, nelle scorse ore, sarebbe emersa una novità dal tenore esplosivo: in un video, rilanciato da Pomeriggio Cinque, un misterioso aereo fa volare il più romantico degli striscioni sui cieli di Roma, e l’orizzonte delle nozze accarezza la fantasia dei fan. Nulla di confermato dai diretti interessati, ma il “giallo” è comunque capace di solleticare l’appetito delle cronache rosa.

Diletta Leotta e Can Yaman: il giallo dell’aereo con la proposta di nozze

Hanno fatto il giro del web le immagini del misterioso aereo che, sorvolando Roma, avrebbe portato con sé la clamorosa proposta di matrimonio di Can Yaman per Diletta Leotta. Lo striscione al centro di un video, rilanciato da Pomeriggio Cinque, sta facendo sognare i fan della giornalista sportiva e dell’attore turco, secondo alcuni già prossimi alle nozze.

“Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can“: è questo il breve messaggio apparso sui cieli della Capitale come un uragano pronto a scatenare le cronache rosa, e sui social è caccia agli indizi che confermino (o smentiscano) l’ipotesi mentre i diretti interessati se ne stanno in silenzio.

Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo…#Pomeriggio5 pic.twitter.com/brIGULc7HU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 16, 2021

La foto di San Valentino fa discutere

Intorno alla coppia si è generata grande curiosità, ma anche un bagaglio di spinosi interrogativi sull’autenticità della storia d’amore.

Dubbi, da parte di chi intravedrebbe una trovata pubblicitaria dietro l’immagine dei due innamorati, che rimbalzano tra carta stampata, social e tv.

Una foto, in particolare, avrebbe alimentato il fuoco dei sospetti ed è quella pubblicata dai due nel giorno di San Valentino. Uno scatto in cui, occhi negli occhi, la loro intesa appare impressa in un meraviglioso gioco di luci in riva al mare. Dietro le quinte, però, a detta di alcuni ci sarebbe un vero e proprio set fotografico allestito per l’occasione e, dunque, quel momento non sarebbe affatto “naturale”.

Post di Diletta Leotta su Instagram

Nel salotto di Barbara d’Urso si è dato spazio anche a quest’altra faccia del racconto, con la conduttrice che ha sottolineato la presenza di un backstage con tanto di fotografi e bodyguard al seguito della coppia più paparazzata del momento. “Questa è la cosa strana – ha commentato la conduttrice nella puntata di ieri, 16 febbraio -.

Guarda caso oggi, il giorno in cui è stato smascherato, tra virgolette, il fatto che la foto non fosse veramente autentica, passa un aereo su Roma…“.

Che Can Yaman abbia deciso di spegnere definitivamente i sospetti con un clamoroso gesto d’amore? Soltanto il tempo potrà dare una risposta, mentre il fuoco dell’attenzione non accenna a spegnersi.

