Sono in totale 6 le coppie che quest’anno si avventureranno a Temptation Island 2021, il viaggio tra sentimenti e tentazione che prenderà il via il 30 giugno su Canale 5, sotto le redini del conduttore Filippo Bisciglia. Dall’altra parte invece ci sono loro, i 13 tentatori e le 12 tentatrici che tenteranno il tutto per tutto per testare la fedeltà degli innamorati.

Nulla ancora è certo, ma la domanda è sempre la stessa: riusciranno le anime gemelle a superare gli ostacoli e fortificare il rapporto o cederanno ai corteggiamenti dei tentatori? Per ora le risposte non possiamo ancora darle, ma nel frattempo scopriamo chi sono le 6 coppie di fidanzati e i single di questa edizione di Temptation Island.

Temptation Island riparte su Canale 5, in onda dal 30 giugno con Filippo Bisciglia

Manca davvero poco al ritorno su Canale5 di Temptation Island 2021, il programma all’insegna dell’amore e delle tentazioni che metterà a dura prova i rapporti delle coppie coinvolte. Sono in totale 6 le coppie che soggiorneranno, come da tradizione per 21 giorni, nello splendido resort di Is Morus Relais, affacciato sulle coste di Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

A guidarli nel loro viaggio tra amore e tentazione ci sarà Filippo Bisciglia, un complice insostituibile che li aiuterà a sciogliere ogni dubbio e insicurezza radicata nel loro legame.

Anche quest’anno ritroveremo al centro dei dibattiti amorosi la fiducia, per alcuni di loro messa a repentaglio dai tradimenti del partner. Mentre in altri casi si cercherà di capire se sia ancora viva la fiamma dell’amore o se sia stata soppiantata dalle abitudini della convivenza.

Chi sono le coppie: Claudia Venturini e Stefano Socionovo

La domanda è quindi una sola e risuona negli spettatori come un tormentone: le coppie usciranno insieme dal programma fortificate o cederanno ai corteggiamenti dei tentatori e tentatrici single?

Le risposte arriveranno senza dubbio ma ora è presto per fare ipotesi, intanto vediamo chi sono le coppie di Temptation Island 2021.

La prima coppia è composta da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, 26 e 30 anni, sono fidanzati da 4 anni e mezzo e convivono. Dopo solo un anno di relazione arriva la fatidica proposta da parte di Stefano. Claudia grida a grande voce sì e così da quel 30 settembre 2018 iniziano ad organizzare i preparativi per le nozze, programmate per agosto 2020. Tutto è pronto ma a causa del Covid-19 devono annullare il matrimonio, da quel momento il loro rapporto inizia ad incrinarsi.

“Lui è diverso, non è più presente come prima – racconta Claudia spiegando i motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma – la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”.

Intanto Stefano è molto sicuro dei suoi sentimenti e sembra pronto a tutto pur di recuperare i rapporti di coppia. “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Poi aggiunge, concludendo il discorso deciso: “Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”

Manuela Carriero e Stefano Sirena: una storia di tradimenti

Manuela Carriero, 31 anni, e Stefano Sirena, 30 anni, stanno insieme da 4 anni e mezzo e sono entrambi originari di Brindisi.

A iscrivere la coppia ai casting è Manuela, stanca dei continui tradimenti di Stefano scoperti quando a dividerli c’erano km e km di distanza, lei nella loro città Natale e lui a Rimini per lavoro. “Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava […] ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia.

Dichiara Manuela che vuole mettere un punto definitivo a questa faccenda. TI sembra l’ultima spiaggia per capire se di Stefano può fidarsi ancora o no: “Questa è la sua ultima possibilità” .

Stefano intanto si trova in accordo con Manuela, consapevole anche lui dell’instabilità in cui viaggia la loro relazione “Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. – parla Stefano – […] Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”.

Valentina Nulli Augusti e la gelosia “patologica” del fidanzato Tommaso Eletti

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono la terza coppia di Temptation Island. Valentina è separata, fa la hostess, ha quasi 40 anni e vive a Roma con il suo nuovo compagno, di 19 anni più giovane. Tommaso infatti, è il fidanzato 21enne italo-americano con un grande passione per lo snowboard. Da novembre 2019 i due innamorati condividono una vita di coppia a 360°, convivendo e progettando il loro futuro insieme: “Siamo un incastro perfetto” commenta la concorrente di TI.

Dall’altra parte il compagno le fa eco: “Ogni cosa è perfetta”. Tuttavia, l’equilibro della coppia viene frantumato dall’irrefrenabile gelosia di Tommaso, come spiega la compagna: “In questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: sostanzialmente io non posso fare nulla”. Tommaso a questo punto controbatte, giustificando il suo punto di vista: “Mi sono scelto una moglie, mica una pischella”.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Arriva poi il turno di Jessica Mascheroni, 34 anni, e Alessandro Autera 28 anni, la quarta coppia di TI 2021. Una storia d’amore li lega da 7 anni, gli ultimi due dei quali trascorsi convivendo. Ed è proprio sotto lo stesso tetto che iniziano ad insorgere i primi problemi nel rapporto di coppia, diventato improvvisamente monotono e noioso. Niente più fuoco e fiamme, sottolinea Jessica, perché dal canto suo Alessandro, da ragazzo intraprendente e carismatico qual era, si è trasformato in una persona fredda e distaccata. “Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente. Stiamo a casa a guardare la tele, divano, non usciamo neanche” Lamenta la concorrente di TI.

Dall’altro lato però, non sembra trovarsi la stessa propensione a rianimare i rapporti di una volta ma, anzi, Alessandro sembra non notare nessuna stranezza nel suo comportamento: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla” conclude schietto il partner.

Natascia Zagato con Alessio Tanoni e le poche attenzioni nella coppia

Natascia Zagato, 31 anni, e Alessio Tanoni, 24 anni, sono la quinta coppia che metterà alla prova il loro amore nell’isola delle tentazioni, già instabile da tempo. Insieme da 2 anni e mezzo, da un anno a questa parte hanno deciso di andare a convivere e testare una nuova vita di coppia. È Natascia a scrivere a TI, a causa di alcuni comportamenti da parte del fidanzato troppo giudicanti nei suoi confronti: “All’inizio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”.

D’altro canto Alessio non sembra essere dello stesso parere, ma anzi giustifica il suo atteggiamento come conseguenza delle poche attenzioni che Natascia gli riserva. “Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. – spiega il concorrente – Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze”. Così, in una serie di botta e risposta, Natascia controbatte nuovamente: ”Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro”.

Floriana e Federico Rasa, è amore o abitudine?

L’ultima coppia è composta da Floriana e Federico Rasa. Entrambi palermitani, hanno rispettivamente 21 e 34 anni. La loro relazione è iniziata 2 anni fa, ma da un anno hanno deciso di intraprendere la convivenza. Stando sotto lo stesso tetto iniziano a formarsi le prime crepe nel rapporto, inizialmente pieno di corteggiamenti e attenzioni continue, ma che con il corso del tempo sono scomparse da parte di Federico.

Floriana è titubante e ha una sola domanda che la tormenta: è amore o abitudine? “Ha iniziato a smettere di corteggiarmi come faceva all’inizio e anche a darmi un po’ per scontata” commenta la concorrente. Dal canto suo Federico non si sente in difetto per questo, ma avanza una spiegazione per la sua trascuratezza nei confronti della partner: “Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, dico ‘Oramai è mia’ e non me la leva più nessuno”.

I 13 single tentatori: ecco chi sono i corteggiatori maschi vip di Temptation Island 2021

Nell’altra faccia della medaglia di Temptatione Island c’è chi farà di tutto per mettere a dura prova la fedeltà delle coppie. A schierarsi in attacco saranno 25 single, 13 tentatori e 12 tentatrici. I seducenti maschi di questa edizione comprendono alcuni volti noti del web e del mondo televisivo. È il caso di Davide Basolo, impiegato a La Spezia ma conosciuto ai seguaci di Uomini e Donne per essere l’ex corteggiatore di Giovanna Abate. Poi troviamo Luciano Punzo, modello 27enne di Napoli che è stato concorrente di Pechino Express 2020 oltre ad aver vinto Mister Italia 2017. In seguito troviamo Luca Vetrone, il quale vanta un grande seguito su Instagram e su Tik Tok, noto al pubblico per aver partecipato a U&D come corteggiatore di Angela Nasti. Ad aggiungersi alla schiera vip c’è il personal trainer e modello Manuel di Bernardo, il quale ha preso parte ad alcuni programmi televisivi come Detto Fatto, Alta infedeltà, Smart love. Infine c’è Salvatore Pisano, 32enne casertano appassionato di musica e pittura. Anche lui ha già fatto carriera in televisione, partecipando a Ragazzi per me su Sky, programma incentrato sugli incontri.

I nip single tentatori di Temptation Island

Tra i tentatori maschi di Temptation Island ritroviamo alcuni concorrenti ben lontani dal mondo dello spettacolo, i cosidetti nip. Tra loro, seguendo sempre la strada della moda troviamo Marco, modello 26enne di Cesenatico amante dello sci. Poi è la volta di Luke, 31 anni di Bologna che lavora come responsabile commerciale. In seguito c’è Angelo, 26enne salernitano che ama il calcio e i bambini e Alessandro, 25enne di Vercelli che ha preso le redine dell’impresa edilizia di famiglia. C’è anche Alessio, romano di 37 anni, il quale di professione fa il consulente legale civile, mentre Samuele è un appassionato viaggiatore, ha toccato località sparse per tutto il mondo ma nella vita di tutti i giorni fa l’agente di commercio. Gli ultimi due invece, sono il 31enne Luchino, geometra di Ascoli Piceno e Giuseppe, dentista 32enne di Napoli.

Le single tentatrici di Temptation Island 2021, da Vincenza Botti a Giulia Mastrantoni, chi sono le corteggiatrici vip

Dall’altro lato, troviamo il team delle tentatrici single, belle ed agguerrite come non mai. Anche in questo caso, alcune di esse sono attive nel mondo social e note al pubblico televisivo, altre invece rientrano nella categoria nip. Partiamo quindi subito ad analizzare i profili delle 12 corteggiatrici di questa edizioni di Temptation Island, a partire da Vincenza Botti, insegnante di ballo salernitana che nella vita è apparsa in diverse occasioni in tv: da contendente della fascia di Miss Italia 2015, a concorrente del reality show Ciao Darwin 8. Poi è la volta di Giulia Mastrantoni, dermopigmentista 34enne che in passato si è aggiudicata il Trono Over di Uomini e Donne, era la corteggiatrice di Michele Dentice.

Le tentatrici nip di Temptation Island

Tra le single tentatrici nip invece, ricordiamo: