Nel mese di luglio per i tanti abbonati alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video ci saranno importanti novità in merito alle serie tv. Stanno infatti per debuttare sullo sconfinato catalogo del colosso di Jeff Bezos alcuni nuovi titoli interessanti come El Cid 2. Ecco tutte le nuove serie tv che saranno aggiunto su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: tutte le nuove serie tv a disposizione nel mese di luglio 2021

Dopo il grande successo del mese di giugno 2021 rappresentato dalla new entry che ha visto lo scoppiettante arrivo della rocambolesca fuga dei personaggi famosi di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2, anche il mese di luglio promette delle importanti novità per tutti i suoi abbonati.

Nonostante il mese che stia per inizia non sia, in termini quantitativi, uno dei più ricchi per la piattaforma video di Jeff Bezos, stanno comunque per arrivare interessanti novità per tutti gli utenti ed ache per quelli italiani che hanno sottoscritto un abbonamento per la piattaforma di streaming.

Il 15 luglio farà il suo debutto sulla piattaforma la seconda stagione di El Cid, che arriva inspettatamente per i tanti fan. I telespettatori riprenderanno quindi le vicende dei figli del Re defunto Ferdinando ovvero Sancho, Garcia e Alfonso, mentre Ruy si è fatto conoscere come cavaliere ed è pronto per l’investitura ufficiale.

Come sempre si troveranno di fronte una serie epica cavalleresca con tutti i crismi del caso che vanno dalle battaglie epiche, agli amori tormentati fino agli intrighi tipici di questi stilemi.

Per gli amanti dell’horror ariva sulla piattaforma il 23 luglio 2021 la serie tv Them. La storia si svolge intorno ad una famiglia afroamericana alle prese con una casa infestata da forze maligne che cercheranno di prendere il sopravvento su di loro. Making the Cut torna invece a partire dal 16 luglio ed andrà ancora alla ricerca dello stilista ed imprenditore in grado di portarsi a casa il montepremi del gioco.

Tutti i partecipanti hanno già fatto parte del mondo della moda e sono pronti a riaffermarsi nuovamente per ridare nuova linfa alla propria carriera. 4 Bloks arriverà il 1 luglio con la sua terza stagione mentre la quarta stagione dell’anime rivelazione degli ultimi anni arriva il 26 luglio, quando farà il debutto l’ultima stagione di Bleach.