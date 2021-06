Le prime 3 puntate della stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sono state rilasciate su Prime Video lo scorso 18 giugno e già i fan si chiedono come andrà a finire la corsa contro il tempo dei vip che partecipano. Quando si potranno vedere le ultime 3 puntate della fuga di Diletta Leotta, Stefano Accorsi, Achille Lauro & company?

Neanche il tempo di iniziare a seguire le peripezie dei vip in fuga che gli abbonati di Prime Video hanno già dovuto mettere in pausa l’adrenalinica serie della piattaforma di streaming. Infatti dopo il debutto scoppiettante delle prime 3 puntate di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2 gli spettatori hanno interrotto la visione facendosele bastare, per ora.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2: chi partecipa alla fuga

I 7 personaggi famosi partiti da Venezia hanno iniziato la loro corsa contro il tempo per cercare di scappare agli investigatori alle loro calcagna che con ben 2 sezioni ne studiano i movimenti e cercano di capirne le future mosse. Gli osservati speciali sono Achille Lauro in coppia con l’amico fidato Boss Doms, l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, la conduttrice sportiva Diletta Leotta, il navigato attore Stefano Accorsi ed il duo stravagante formato dall’ammaliante Elodie e dalla misteriosa Miss Keta.

La loro fuga è iniziata con non poche difficoltà dal momento in cui i 7 personaggi famosi hanno cominciato a fuggire da Venezia, quindi più isolati che mai.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2: ecco quando arrivano le ultime 3 puntate

Chi più e chi meno ha organizzato il modo per scappare dalla fantastica città nel tentativo di non essere presi dagli investigatori chi li inseguono in maniera ossessiva con un dispiegamento di forze che fa invidia ai più famosi film di spionaggio. La fuga, fermatasi a tre puntate che hanno già fatto vedere momenti tanto esilaranti quanto adrenalinici, sta per ripartire con le 3 ultime puntate che verranno presto rilasciate su Amazon Prime Video.

L’appuntamento sarà sempre sulla piattaforma a partire da venerdì 25 giugno 2021 con le ultime puntate che porranno fine alla fuga in caso di vittoria o meno. Tra poco si riparte con il fiato sul collo, preparatevi.