Prima di mostrare ai fan la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani la Rai ha deciso di far godere nuovamente in replica su Rai1 le puntate della prima stagione che tornano oggi giovedì 1 luglio 2021 con due nuovi episodi. Ci sarà come sempre Luca Argentero a fare compagnia agli spettatori con la storia del dottor Andrea Fanti. Tutte le anticipazioni della trama degli episodi 3 e 4 che vede tra i protagonisti anche Matilde Gioli.

Doc – Nelle tue mani: oggi su Rai1 gli episodi 3 e 4

Tornano oggi giovedì 1 luglio alle 21.20 su Rai1 Luca Argentero e la serie televisiva di successo Doc – Nelle tue mani con le repliche della prima stagione.

L’attore veste i panni del dottor Andrea Fanti, il medico ispirato alla figura di Pierdante Piccioni che ha raccontato la sua storia nel libro Meno dodici ed ha partecipato anche alla stesura della storia della fiction.

Doc – Nelle tue mani: la trama dei prossimi due episodi

Il primo episodio della serata si intitola Nulla di personale e vedremo Andrea ormai inserito in reparto come aiutante degli specializzandi. Il suo ruolo però non viene ancora recepito nella giusta maniera dagli specializzandi che si trovano in conflitto dopo averlo visto come una persona severa e puntigliosa da temere.

Il dottore sarà sempre combattutto tra la sua ex moglie e la collega Giulia, con la quale dovrà collaborare su di un caso complicato.

Il secondo episodio di serata si chiamerà Una cosa buona che fa male. Giulia sarà alle prese con un paziente particolarmente importante che fa parte del suo passato e che metterà in crisi gli specializzandi. Sarà l’occasione per Andrea di conoscere i giovani e studiarne pregi e difetti mentre cercherà di recuperare una password importante per lui che dovrebbe aiutarlo a scoprire importanti indizi sul suo passato che secondo lui gli qualcuno gli sta impedendo di conoscere.