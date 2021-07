Italia 1 oggi giovedì 1 luglio 2021 chiude il ciclo di film dedicata alla strana coppia formata da Ben Stiller e Robert De Niro riproponendo la terza commedia della fortunata saga che li vede protagonisti. Vi presento i nostri va in onda questa sera a partire dalle ore 21:25. Tutte le curiosità, la trama ed il cast del film che accoglie anche Jessica Alba e Owen Wilson.

Vi presento i nostri: il cast del film in onda su Italia1

Vi presento i nostri ( dal titolo in lingua originale di Little Fockers) è un film del 2010 diretto dal regista Paul Weitz che per la prima volta si occupa della saga. È il sequel del primo capitolo Ti presento i miei e del secondo film dal titolo Mi presenti i tuoi?

.

Il cast della pellicola vede per l’ultima volta insieme Robert De Niro (Jack) e Ben Stiller (Greg) sempre alle prese con il loro particolare rapporto che continua a far ridere il pubblico. Ad interpretare Pam vi è per la terza volta l’attrice Teri Polo mentre ritornano sia Dustin Hoffman che Barbra Streisand ad interpretare il ruolo dei genitori di Greg. Il film accoglie invece per la prima nel cast due grandi interpreti delle commedie d’oltreoceano come Owen Wilson nei panni di Kevin e Jessica Alba ad interpretare Andi una giovane rappresentante farmaceutica.

Vi presento i nostri: la trama della pellicola

Greg è stato ormai accettato in tutto e per tutto dal suocero Jack e si trova in un periodo molto positivo della sua vita che lo cede impegnato come professionista e come padre. Greg e Pam sono infatti diventati genitori di due gemelli che stanno per affrontare il loro primo grande passo: andare a scuola.

Questa particolare scelta metterà in crisi la coppia di genitori che dovranno anche fare i conti con la presenza di Andi, una avvenente rappresentante che punta Greg come prossimo testimonial di una singolare campagna pubblicitaria per un farmaco contro la disfunzione erettile, e Kevin, l’ex di Pam tornato ala carica dopo la sua ultima rottura.

Jack coglierà dunque le difficoltà della coppia e nel tentativo di dare consigli e sistemare le cose non farà altro che peggiorare la situazione.