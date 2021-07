Cesare Bocci continua il suo racconto su Canale 5 attraverso lo speciale viaggio di questa edizione di Viaggio nella grande bellezza. Il programma che racconta le storie più significative del nostro Paese e non solo ritorna in televisione per la quarta puntata della stagione, con l’appuntamento fissato per oggi giovedì 1 luglio 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le anticipazioni della puntata che vedrà come protagonista la figura di Padre Pio.

Viaggio nella grande bellezza

Cesare Bocci continua il suo racconto su Canale 5 attraverso lo speciale viaggio di questa edizione che prima ha toccato gli amori che hanno segnato non solo il nostro Paese ma anche tutto il mondo, nella seconda puntata ci ha portati nella città di Verona e nella terza ci ha raccontato la bellissima città di Torino.

Viaggio nella grande bellezza va in onda con la seconda stagione che continua ad appassionare gli spettatori con i racconti speciali e dettagliati delle meraviglie del nostro territorio che fanno da sfondo alle interessanti storie che esso racchiude.

Viaggio nella grande bellezza: le anticipazioni

Oggi giovedì 1 luglio 2021 andrà in onda la quarta puntata di questa stagione, come sempre alle 21:20, che avrà come centro del racconto la figura di Padre Pio.

Uno dei santi più popolari in Italia e nel mondo, capace di incuriosire ed appassionare migliaia di fedeli, come poche altre figure della Chiesa Cattolica.

Cesare Bocci racconterà in questa speciale puntata la vita del Santo scomparso il 23 settembre 1968 attraverso le tappe più significative della sua storia che lo ha visto diventare il 2 maggio del 1999 grazie a Giovanni Paolo II che prima lo proclamò beato e poi il 16 giugno 2002 divenne santo. Il racconto sarà l’occasione per conoscere anche le storie della gente legata alla sua figura che è rimasta fortemente colpita da Padre Pio e dal mistero che ha sempre nascosto.





Come riporta il sito di Mediaset non mancheranno nemmeno gli ospiti: “Tra le testimonianze raccolte per ricordare la parabola e l’impatto mediatico di Padre Pio, quella di Monsignor Angelo Comastri, di Padre Leonardo Marcucci, di Padre Luciano Lotti, di Padre Vincenzo Taraborelli. Del medico Giovanni Scarale e dei giornalisti Andrea Tornielli, Franco Bucarelli e Stefano Campanella“.

Guarda il video: