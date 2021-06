Cesari Bocci torna su Canale 5 con lo speciale viaggio che ha raccontato, già nella prima edizione, le bellezze e le storie della nostra Italia da nord a sud. Viaggio nella grande bellezza ritorna in televisione con la prima puntata della seconda stagione per raccontare i grandi amori della dinastia reale dei Windsor. L’appuntamento è per oggi giovedì 10 giugno 2021 a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5.

Viaggio nella grande bellezza: Cesare Bocci racconta Dinastie Reali – I Windsor

L’attore e conduttore Cesare Bocci torna stasera con il programma da lui ideato e condotto. Viaggio nella grande bellezza è arrivato alla seconda stagione e continua ad appassionare i telespettatori con i racconti accurati e dettagliati delle meraviglie e delle interessanti storie che fanno parte del nostro territorio.

La seconda stagione vedrà il suo inizio questa sera su Canale5 alle ore 21:20 con una puntata dal titolo Dinastie Reali – I Windsor. Parte da qui dunque il viaggio della docuserie Mediaset che avrà a che fare con la famiglia più importante d’Inghilterra. Il presentatore ci condurrà in un viaggio che vedrà come tappe gli amori che hanno contraddistinto la casata reale da quello di Elisabetta II e il Principe Filippo; passando per quello tra il Principe Carlo e Lady Diana; fino ad arrivare a quello del futuro erede al trono il Principe William con Kate Middleton.

Il racconto non mancherà di raccontare gioie e dolori della casata che ne hanno contraddistinto gli ultimi anni, passando anche dal recente caso di Harry e Meghan che ultimamente ha scosso e non poco gli animi della casa reale.

Cesare Bocci in questa puntata avrà anche al suo fianco anche gli approfondimenti di alcuni ospiti che arricchiranno il racconto che toccherà anche altri interessanti amori reali passati alla storia come quello dello Scià di Persia con Soraya oppure quello di Grace Kelly e Ranieri di Monaco.

Tra i partecipanti ci saranno Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.

Cesare Bocci racconta il suo Viaggio nella grande bellezza

“È un progetto a cui tengo molto che cerca di portare la cultura e l’arte al pubblico in modo comprensibile e accattivante“, ha raccontato in una intervista ad Ansa. Moltissimi gli argomenti che racconterà: “Trattiamo poi le più grandi Storie d’Amore di tutti i tempi (Romeo e Giulietta; il ménage à trois che ha visto protagonisti Maria Callas, Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy; Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio, Andremo quindi a Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; racconteremo lo splendore del Medioevo, nell’incanto di Assisi e Orvieto; la figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo“.