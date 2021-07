Rai2, nella serata che vede impegnata la nostra Nazionale di Calcio su Rai1, propone una prima visione assoluta intensa e piena di pathos. Il film thriller Fascino e morte a Hollywood va in onda per la prima volta assoluta a partire dalle ore 21:20. La trama della pellicola.

La prima serata di Rai2 di venerdì 2 luglio alle 21.20 propone per la prima volta in tv il film Fascino e morte a Hollywood del regista Daniel Ringey. Il thriller è intepretato nel cast da Sarah Roemer, attrice e modella statunitense che gli appassionati italiano avranno potuto riconoscere anche nel film di successo Hachiko – Il tuo migliore amico; l’attore Jon Prescott e Hannah Barefoot, già vista nel film cult con tematiche LGBTQ dal titolo The Falls: Testament of Love e nota anche come cantante del duo indie-folk-rock The Luminous Grey.

Casey Wright è una donna che di mestiere fa l’insegnante e che un giorno vede cambiata la sua vita a casua del salvataggio di un bambino. Jack è infatti il figlio di 10 anni di un noto attore di nome Sam Austin, che viene salvato dalla donna nel bel mezzo di un rapimento grazie alla sua tempestività.

Sam è positivamente colpito da questa azione di Casey e per dimostrarle la sua graditudine la assume come insegnante privata del figlio, accogliendola in tutto e per tutto nella loro famiglia.

La donna si ambienta sin da subito nel nuovo contesto e rimane totalmente affascinata dalla figura del padre, un uomo in carriera carismatico, di polso ma comunque premuroso con il figlio Jack.

Tra i due nascerà un serio interesse grazie al tempo condiviso insieme che però dovrà fare i conti con il passato della donna che ritorna prepotente per tormentarla con uno stalker pronto a tutto per averla.

