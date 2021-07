Continua il weekend con le estrazioni del Million Day. Fine settimana dove anche oggi sabato 3 luglio 2021 si terrà un’altra estrazione della combinazione vincente del gioco. Non si ferma dunque il Million Day che dà ogni giorno la possibilità di accaparrarsi un milione di euro. Scopri i numeri estratti a partire dalle 19:00 anche qui su The Social Post.

La cinquina vincente di venerdì 2 luglio 2021.

Million Day: quali sono le regole e come giocare

Ecco le regole per giocare al Million Day e tutte le possibilità che il gioco offre prendendo parte alle sue ricche estrazioni che avvengono ogni giorno alle ore 19:00.

Scommettendo la cifra minima di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione vincente scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno da 1 (uno) a 55 (cinquantacinque).

Con il Million Day è possibile effettuare diverse giocate:

una giocata singola : componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro. una giocata plurima : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. una giocata sistemica: da la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Million Day: le giocate a sistema Integrale e sistema Ridotto

Million Day consente di effettuare giocate a sistema selezionando quella che si preferisce attraverso due tipologie:

la giocata a sistema Integrale : dopo aver selezionato i propri numeri (da 6 a 9) offre la possibilità di sviluppare tutte le giocate singole vincenti con i numeri scelti (da 6 combinazioni a 126 combinazioni);

: dopo aver selezionato i propri numeri (da 6 a 9) offre la possibilità di sviluppare tutte le giocate singole vincenti con i numeri scelti (da 6 combinazioni a 126 combinazioni); la giocata a sistema Ridotto: dà la possibilità di sviluppare una parte delle giocate singole a seconda della scelta effettuata (con 6 numeri si hanno 2 giocate, scegliendo 7 numeri le giocate saranno 3, con invece 8 numeri si svilupperanno 5 giocate, infine scegliendo 9 numeri si produrranno 10 giocate).Di conseguenza il costo della giocata sarà ridotto e potrà garantire una vincita di almeno 1000 euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati (6, 7, 8, 9).

Million Day garantisce la possibilità di effettuare giocate per più giorni consecutivi. Partendo dalla giocata selezionata è possibile scegliere gli abbonamenti più adatti alle proprie necessità optando per 20 concorsi consecutivi con la giocata singola oppure per le giocate a sistema o quelle plurime sarà possibile abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.