Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Il Santo Padre, fa sapere Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, si è sottoposto a un’operazione programmata per una stenosi diverticolare del colon. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato la sua vicinanza, e quella di tutti gli italiani, al pontefice, così come altre cariche politiche.

Papa Francesco operato al Gemelli per una stenosi del colon

Il Papa, 84 anni, ha lasciato il Vaticano subito dopo l’Angelus, verso le 13, accompagnato solo dall’autista e da uno stretto collaboratore, per dirigersi al Gemelli di Roma.

Un’arrivo in sordina, dato che l’operazione era nota solo ai medici che avrebbero preso parte all’intervento, condotto dal dottor Sergio Alfieri, professore ordinario di chirurgia generale all’università Cattolica di Roma.

Il Papa sta subendo un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare del colon, ed è stato stato alloggiato al decimo piano del Policlinico romano. I locali sono riservati ai pontefici per le emergenze, e proprio lì era stato ospitato anche Giovanni Paolo II per sette volte, la prima delle quali dopo l’attentato del 13 maggio 1981.

Il messaggio del presidente Mattarella a Papa Francesco

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Parigi, ha diramato un messaggio di affetto e vicinanza a Papa Francesco. “Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli“, si legge nella nota, “L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione“.

Papa Francesco e il presidente Sergio Mattarella

Gli auguri della politica

Fa eco a Mattarella Elisabetta Casellati, presidente del Senato, che su Twitter scrive: “I miei più sinceri auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato oggi al Gemelli di Roma“.

Il tweet di Elisabetta Casellati

Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si unisce: “Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione“. Infine, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, augura una rapida ripresa al pontefice.