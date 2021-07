Filippo Inzaghi, l’ex centravanti dell’AC Milan e attuale allenatore del Brescia, e Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, hanno condiviso sui social un lieto annuncio. Filippo Inzaghi e Angela Robusti saranno presto genitori di un maschietto.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, la storia d’amore

Filippo Inzaghi e Angela Robusti hanno cominciato a frequentarsi 3 anni fa. É il 2018 quando Filippo Inzaghi e Angela Robusti vengono avvistati a Milano. Da allora, i due non si sono più lasciati. Durante il lockdown, il rapporto, già solido, si è rafforzato ancora di più. In un post su Instagram, è stata la stessa Angela Robusti a condividere un pensiero sul periodo passato a casa in compagnia del compagno: “ Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?!

Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo […] Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo.. ascoltiamo.. e Io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste”.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti presto genitori

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, domenica 4 luglio, hanno annunciato sui social la lieta notizia: diventeranno presto genitori.

La coppia ha deciso di condividere la notizia sui propri profili Instagram. Sui social hanno scritto, allegando dolcissime foto con il pancione “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarlo come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!”.