Negli ultimi mesi Stefania Orlando è tornata a conquistare il consenso del grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il suo profilo Instagram sfiora ormai i 650 follower e lei, consapevole del potenziale dei nuovi canali di comunicazione ha voluto condividere con chi la segue un messaggio importante. La conduttrice ha infatti sfruttato l’occasione di una visita medica per sensibilizzare il suo pubblico in merito all’importanza della prevenzione.

Stefania Orlando e il “buongiorno” in viaggio

Stefania Orlando si sta godendo l’inizio dell’estate con tuffi al mare e feste in spiaggia.

La terza classificata della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha recentemente pubblicato stories e post sul suo profilo Instagram per condividere con i follower i momenti più belli della sua vacanza in compagnia del marito Simone Gianlorenzi. Questa mattina però la showgirl non ha dato il buongiorno ai suoi fan dal lettino della spiaggia, ma dal sedile di un’automobile. “Mi dicono dalla regia che non vi ho ancora dato il buongiorno!” ha dichiarato Stefania in un video pubblicato fra le sue stories. “Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, oggi è lunedì– ha continuato- lo sappiamo che il lunedì ci sta un po’ antipatico”.

In braccio alla conduttrice c’era come sempre la piccola Margot, il chihuahua bianco, che lei porta ovunque vada.

Stefania Orlando annuncia la visita al seno: “Ho sempre un po’ paura”

Salutati i suoi follower, Stefania Orlando ha poi spiegato il motivo del suo viaggio mattutino. “Mi rivolgo alle donne– ha spiegato- io oggi ho lo screening mammario, ho insomma le visite quelle che faccio ogni anno per la prevenzione”. “Ho sempre un po’ paura quando vado, però bisogna farle” ha ammesso ancora, mostrandosi un po’ preoccupata. “Intanto pensatemi, bene!” ha aggiunto ancora, esortando i suoi follower a sperare con lei nell’esito positivo del controllo.

L’invito di Stefania Orlando alla prevenzione e l’esito degli esami

Condivisa con tutti la notizia della sua imminente visita medica, Stefania Orlando ha poi voluto invitare le donne che la seguono a non astenersi mai dai controlli. “Fatelo anche voi, se siete ovviamente nell’età giusta per farlo- ha osservato l’ex vippona- ma comunque insomma non fa mai male!”.

Poco meno di un’ora fa, Stefania ha pubblicato nuove stories per sensibilizzare i suoi follower alla prevenzione. La conduttrice ha infatti condiviso un video in cui esce dal centro specializzato in senologia presso il quale si è recata a Roma.

“Allora com’è andata?” le chiede un uomo che la riprende con il cellulare. “Bene, bene– risponde lei- gli screening sono andati alla grande. La prevenzione, mi raccomando, sempre e comunque!”.

Stefania Orlando in viaggio per sottoporsi alla visita al seno

Infine, Stefania Orlando ha ancora pubblicato un selfie in cui appare con in mano un volantino dell’istituto sanitario presso il quale si è recata, scegliendo il brano “Donna con te” di Anna Oxa come sottofondo musicale.

Stefania Orlando si scatta un selfie al termine della visita al seno

