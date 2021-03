A 3 settimane dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha fatto il punto della situazione parlando a cuore aperto dell’esperienza vissuta all’interno del reality e dei nuovi progetti a cui sta lavorando. Fra confessioni e anticipazioni, la donna ha lasciato spazio anche alla vita privata chiarendo come stanno davvero le cose fra lei e il marito Simone Gianlorenzi.

Il Grande Fratello Vip di Stefania: “Un riscatto a livello umano” e non solo

Nel corso della sua intervista a SuperguidaTv, Stefania Orlando ha rivissuto i momenti più importanti della sua esperienza al Grande Fratello Vip definendola “un’avventura totalizzante, intensa, meravigliosa ma anche terribile per altri versi”.

Avendo sofferto per la lontananza dagli affetti e dalla realtà esterna, la donna ha infatti ammesso di non aver sempre vissuto dei momenti felici. Anche i televoti che ha dovuto superare per giungere alla finale l’avrebbero inoltre sottoposta a seri tentennamenti. Nonostante ciò la Orlando ha dichiarato di essere disposta a ripetere quest’esperienza “mille volte”.

“Il fatto di essere arrivata sul podio come unica donna mi ha reso felice” ha confessato poi Stefania, ammettendo di essere riuscita a mostrare tutti i lati del suo carattere all’interno del programma.

“Tutti noi abbiamo varie sfaccettature del nostro carattere” ha dichiarato dicendosi felice per la sua esperienza.

“È un riscatto a livello umano. Molte persone non mi conoscevano e ora, nel bene e nel male, hanno avuto l’opportunità di conoscermi meglio. Mi auguro che questo consenso da parte del pubblico ci possa essere anche da parte degli addetti ai lavori e che ci possa essere un riscatto a livello televisivo”. Con queste parole la showgirl ha quindi alluso alla possibilità di tornare di nuovo a lavorare in televisione prossimamente.

I rapporti con gli ex “vipponi”: da Dayane Mello a Maria Teresa Ruta

Parlando della sua esperienza al Gf Vip, la Orlando ha poi riflettuto sui rapporti nati proprio all’interno del reality. Dal suo racconto sembra chiaro come la sua opinione sui compagni d’avventura non sia cambiata con la fine del programma. Stefania si è infatti detta nuovamente delusa dal comportamento di Dayane Mello, disapprovando il suo atteggiamento nei confronti di Rosalinda Cannavò.

A proposito dell’amica-nemica Maria Teresa Ruta invece, la donna ha affermato di non credere di avere conti in sospeso con lei. “Io con Maria Teresa non devo chiarire nulla.

Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live” ha spiegato.

Pensando ai suoi compagni di percorso infine, la Orlando ha ovviamente parlato della sua anima gemella all’interno della Casa: Tommaso Zorzi. “Quando sono entrata nella casa non conoscevo Tommaso- ha ricordato- non l’avevo trovato particolarmente simpatico”. A far scoppiare il “colpo di fulmine” però sarebbe stata la possibilità di incontrarlo di persona all’interno della casa. Da quel momento è infatti nato un bellissimo legame di amicizia: “Ci siamo capiti e tra alti e bassi il nostro rapporto è andato avanti”.

Stefania Orlando presto in tv con Tommaso Zorzi?

Negli ultimi tempi è emersa una notizia che vorrebbe Stefania al fianco di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi e la donna ha chiarito come stanno davvero le cose. “Veramente non lo so ed è ancora tutto da vedere. Io avevo dichiarato che probabilmente sarei stata ospite ma per il momento non c’è nulla di concreto”.

Anche parlando della possibilità di vederla opinionista in altri programmi televisivi, la Orlando ha mantenuto un velo di mistero: “Non ho mai fatto l’opinionista in tv e non so se potrei essere adatta a ricoprire un ruolo del genere”.

Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi e la presunta crisi matrimoniale: la verità

Negli ultimi giorni sono state diffuse molte voci su una possibile crisi matrimoniale fra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Dopo che l’uomo ha rassicurato i fan spiegando che la loro relazione procede in realtà a gonfie vele, anche la conduttrice ha voluto fare chiarezza: “Con Simone non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me”.

A far preoccupare i sostenitori della coppia era stato un momentaneo allontanamento di entrambi da parte dei social, ma proprio questa assenza celerebbe un’importante novità. “Sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto-ha annunciato la donna- mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza”.

Proprio il videoclip della canzone potrebbe essere occasione di reunion con alcuni dei protagonisti del Gf Vip. Per ora non sembra esserci nessuna decisione certa, ma Stefania ha ammesso: “Sarei felice se poi qualcuno dei coinquilini vorrà partecipare”.

