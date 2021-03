Sfida ‘fratricida’ al televoto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due grandi amici si sfidano nell’ennesimo duello di questa finale del Grande Fratello Vip: solo uno di loro può ancora concorrere per la vittoria finale, l’altro si classifica invece in terza posizione. Il pubblico, attraverso un televoto flash, ha preso la sua decisione.

I ‘Zorzando’ al televoto: grande sfida tra amici

I ‘Zorzando’ sono stati indiscussi mattatori di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma la strada ora si fa in salita. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritrovano infatti l’uno contro l’altra per una sfida decisiva di questa sorprendente finale.

Si tratta della terza sfida della serata. Nella prima lo stesso Zorzi ha battuto Andrea Zelletta, il quale si è così classificato in quinta posizione. La seconda sfida ha invece visto a duello Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, con l’uscita dalle scene di quest’ultima e la permanenza in gioco dell’ex Velino. Per la modella resta comunque la forte emozione per aver rivisto la figlia Sofia dopo mesi di lontananza, in una commovente sorpresa condita da abbracci affettuosi e lacrime di gioia.

Questa volta è la stretta coppia di amici a sfidarsi al televoto, certi comunque di aver ottenuto l’ambito podio assieme a Pierpaolo.

Uno tra Tommaso e Stefania vincerà la medaglia di bronzo, per l’altro invece permangono le speranze di trionfo.

Stefania terza classificata

L’ennesimo comunicato di questa finale ricca di emozioni e colpi di scena arriva in breve tempo. Ancora una volta le parole di Alfonso Signorini pesano come macigni: “Stefania, Tommaso, il pubblico ha deciso che, tra voi due, a un passo dall’ultimo duello decisivo il Vip eliminato è Stefania“.

Il Grande Fratello di Stefania Orlando, dunque, finisce qui. Continua invece l’esperienza per Tommaso Zorzi, che raggiunge Pierpaolo per l’ultimo, decisivo televoto.

