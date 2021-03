Tantissime sfide in questa attesa finale del Grande Fratello Vip. In attesa di conoscere il nome del vincitore, in ballo c’è un nuovo televoto che sancisce un doppio esito: il quarto classificato di questa edizione e il concorrente ancora in corsa per la vittoria finale. In lizza ci sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Nuova sfida: al televoto flash Pierpaolo e Dayane

Nuovo decisivo responso nella finale del Grande Fratello Vip, dopo quello che ha visto Andrea Zelletta 5° classificato e Tommaso Zorzi ancora in corsa. Questa sera le sfide non finiscono mai e, al centro del prossimo scontro a suon di voti da parte del pubblico, ci sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

È stata la stessa modella brasiliana, attraverso una scelta di gioco, a decidere di voler duellare con il coinquilino per la permanenza nella Casa e la volata verso la vittoria. Da questo televoto flash, infatti, uscirà il nome non solo del quarto classificato ufficiale ma anche di colui o colei che rimane in gioco.

Sorprese per Dayane e Pierpaolo: l’abbraccio con i figli

Come è capitato per Andrea Zelletta e Tommaso, anche per Dayane e Pierpaolo sono in arrivo sorprese speciali prima di conoscere il loro destino. La modella riceve in salone la visita di Attilio, il papà di Stefano Sala, suo ex compagno e padre di sua figlia Sofia.

Ma la vera sorpresa arriva dopo poco. Dayane e il signor Attilio vengono successivamente invitati da Alfonso Signorini in passerella e lì, per la modella, è in arrivo un’emozione fortissima: a correrle incontro è la figlia Sofia. L’abbraccio tra madre e figlia, coricate per terra tra lacrime e sorrisi, scioglie il cuore di tutti, a cominciare da Alfonso Signorini.

Anche per Pierpaolo sono previste emozioni forti e, anche in questo caso, a riempirgli il cuore di affetto e gioia è il figlio Leo.

Convocato in passerella, il concorrente trova subito di fronte a sé il piccolo di casa, che corre verso di lui ad abbracciarlo. Pierpaolo non regge l’onda d’urto di questo attesissimo incontro e crolla in lacrime.

Il nuovo verdetto condanna Dayane

Terminati i sorrisi e la gioia per le rispettive sorprese ricevute, per Dayane e Pierpaolo è tempo di ritornare con la mente al gioco. È infatti in arrivo il verdetto decisivo, che sancisce il quarto classificato tra la modella brasiliana e l’ex Velino: per uno di loro il gioco finisce qui, per l’altro c’è ancora speranza e possibilità di vittoria.

Il nuovo comunicato letto da Alfonso Signorini pesa come un macigno: “Il pubblico ha deciso che tra Dayane e Pierpaolo il Vip che deve rinunciare al sogno di vincere a questa edizione è Dayane“. Il verdetto viene accolto con stupore da parte del pubblico in studio, poiché la modella brasiliana era considerata dai più una delle papabili vincitrici di questa edizione. I telespettatori hanno invece voluto premiare Pierpaolo, che resta così ancora in gioco.

